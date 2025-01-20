20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,37 puan artarak 10.029,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.923,63 puanı, en yüksek 10.048,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 10.029,31 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,63 puan ve yüzde 0,62 kazançla 11.081,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif seyir izleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ile İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 709 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 709 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 110 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi de yüzde 38,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4934 lira, satışta 35,6356 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3871 lira, satışta 35,5289 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.

