2018 son çeyrek net kâr beklentileri
2018’in son çeyreğinde kurlar durulmuştu.
Bu dönemde banka dışı şirketlerin cirolarında ve net kârında çeyreksel bazda daralma, yıllık bazda artış olduğu tahmin ediliyor.
Bankalarda ise giderlerin arttığı, kredilerin daraldığı, kârların düştüğü düşünülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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