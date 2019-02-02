2018 son çeyrek net kâr beklentileri

Şubat 3, 2019 0 Yorum 121 Okunma
2018 son çeyrek net kâr beklentileri

2018’in son çeyreğinde kurlar durulmuştu.

Bu dönemde banka dışı şirketlerin cirolarında ve net kârında çeyreksel bazda daralma, yıllık bazda artış olduğu tahmin ediliyor.

Bankalarda ise giderlerin arttığı, kredilerin daraldığı, kârların düştüğü düşünülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap