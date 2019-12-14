2020’de hangi hisseler öne çıkar?

Aralık 14, 2019 0 Yorum 161 Okunma
2020’de hangi hisseler öne çıkar?

Piyasalar 2019’u geride bırakmaya hazırlanırken borsa 110.000’in üzerini gördü.

Biz de 2020’de potansiyel yaratabilecek hisseleri araştırdık ve 10 kurumdan 39 hisse önerisi aldık.

En çok önerilen hisseler, Garanti, Akbank, Petkim, Tofaş, Turkcell ve Tüpraş oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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