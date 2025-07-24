24 Temmuz borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,07 puan artarak 10.689,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 41,35 puan ve yüzde 0,39 artışla 10.633,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.591,95 puanı, en yüksek 10.783,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 116,73 puan ve yüzde 0,99 değer kazanarak 11.883,14 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 1, mali endeks yüzde 0,84 ve sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 23'u geriledi.

İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

MERKEZ BANKASI KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.

BIST 100 endeksi, TCMB, beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi kararının ardından genele yayılan alımların etkisiyle 10.780 seviyelerini test ettikten sonra, kar satışlarıyla yaşanan kısmi geri çekilmeye rağmen günü pozitif bir seyirle tamamladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR

Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

DESTEK DİRENÇ

Öte yandan, küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 373,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 373,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 380 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3647, satışta 40.5264 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.3400, satışta 40.5017 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1765, sterlin/dolar paritesi 1,3526 ve dolar/yen paritesi 146,870 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 68,6 dolardan işlem görüyor.