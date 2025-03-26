26 Mart borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 66,05 puan azalarak 9.649,53 puandan kapandı.BIST 100 endeksi güne 98,57 puan ve yüzde 1,01 azalışla 9.617,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.566,80 puanı, en yüksek 9.749,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kaybıyla 9.649,53 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,26 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 2,76 ile sigorta oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 88,21 puan ve yüzde 0,83 kayıpla 10.573,29 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,91, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Hizmetler endeksi ise yatay seyretti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 60'ı geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ara toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvurularının ve Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini belirtti.ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 17 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,18, bileşik getirisi de yüzde 47,84 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9021 lira, satışta 38,0540 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 150,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 73,3 dolardan işlem görüyor.

