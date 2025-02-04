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4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,8 milyar lira oldu.

04 Şubat 2025 | 19:06
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,70 puan artarak 9.807,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 43,79 puan ve yüzde 0,45 artışla 9.818,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.782,84 puanı, en yüksek 9.905,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 9.807,10 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,98 ile ulaştırma oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,17 kazançla 10.873,50 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisine yönelik haber akışının risk iştahını olumsuz etkilemesiyle karışık seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 842 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 842 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 3 milyon 270 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,35, bileşik getirisi de yüzde 38,47 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8913 lira, satışta 36,0351 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,8771 lira, satışta 36,0209 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

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  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43179 -1,7215%
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  • EURO/TURK LIRASI 37,2838 0,5722%
  • STERLIN/DOLAR 1,24806 0,62849%
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