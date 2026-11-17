Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretimindeki potansiyeli; teknoloji yatırımları, kalite standartları ve ihracatla uluslararası pazarlarda daha fazla değer kazanıyor. 2003 yılında başlayan üretim yolculuğunu bugün uluslararası pazarlara taşıyan ve Avrupa’nın en büyük tek parça elma üreticileri arasına giren Engin Tarım, 12 bin dekarlık toplam üretim alanı ve yıllık 75 bin tonluk ürün hacmiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Karaman’da ve Tekirdağ’da toplam 9 bin dekar elma bahçesi bulunan ve teknoloji odaklı üretime odaklanan Engin Tarım, ürünlerinin yaklaşık yüzde 70’ini 25’ten fazla ülkeye ihraç ediyor. 2025 yılını 3,9 milyar TL ciroyla kapatan şirket, 2026 yılını 6 milyar TL, 2027 yılını 10 milyar TL ciroyla tamamlamayı hedefliyor.

“Üretim açısından tarihi bir sezon yaşıyoruz”

Engin Tarım’ın 2025’te zirai don nedeniyle söz konusu bahçelerinde 14 bin ton seviyesine gerileyen elma hasadı, bu yıl 45 bin tona yükseldi. Böylece aynı üretim alanlarında hasat miktarı bir önceki yılın üç katını aştı. Biz de hem bu verimli sezonu yerinde gözlemlemek hem de şirketin yeni dönem planlarını öğrenmek için Engin Tarım’ın Karaman’daki elma bahçesinde düzenlenen elma hasadına katıldık.

Bu sezonun üretim açısından tarihi bir dönem olduğunu belirten Engin Tarım CEO’su Seyda Ertuğ, uygun iklim koşullarının meyvenin gelişimi, renklenmesi ve kalitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığına dikkat çekiyor. Bu yıl elma üretiminde hem verim hem de kalite açısından son derece başarılı bir dönem yaşadıklarını belirten Ertuğ, şöyle devam ediyor:

“Benim en iyi yılım. Ben bundan daha iyi bir yıl görmedim. Elverişli iklim koşulları üretime olumlu yansırken, hasat miktarının yanı sıra satış performansından da memnunuz. Soğuk hava depolarımız dolu, tesislerimiz de tam kapasiteyle çalışıyor.”

“Üst kalite ürün oranı yüzde 70-80’lere ulaşabiliyor”

Engin Tarım’ın üretim modelinde yüksek rekoltenin yanı sıra ürünün pazara hangi kalite sınıfında sunulduğu da önem taşıyor. Şirket; elmaları premium, elit, standart ve meyve suyu sanayisine yönelik olmak üzere dört farklı kategoride değerlendiriyor.

Seyda Ertuğ’un verdiği bilgilere göre; yüksek verim alınan bahçelerde üst kalite ürün oranı yüzde 70-80 seviyelerine ulaşabiliyor. Bu oran, ürünün daha yüksek katma değerle iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Ertuğ, hasat sırasında uygulanan yöntemlerin üreticinin kazancını doğrudan etkilediğini belirterek, meyvenin toplama ve taşıma aşamalarında zarar görmemesinin ihracat kalitesinin korunmasında kritik öneme sahip olduğunun da altını çiziyor.

9 bin dekarlık elma bahçelerinde teknoloji odaklı üretim

Engin Tarım, Karaman ve Tekirdağ’daki elma bahçelerinde bölgesel iklim özelliklerine uygun çeşitler yetiştiriyor. Karaman’da kırmızı elma çeşitleri öne çıkarken, Tekirdağ Çorlu’daki 1.500 dekarlık üretim alanında yeşil elma çeşitlerinde yüksek kalite elde ediliyor.

Üretimde damla sulama sistemleri, toprak nemini takip eden sensörler ve zirai dona karşı koruma uygulamaları kullanılıyor. Sensörler aracılığıyla toprağın nem durumu izlenerek sulama ihtiyacının daha doğru belirlenmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Şirket, üretimden hasada kadar uyguladığı yöntemlerle birim alandan elde edilen verimi artırmaya, ürün kalitesini korumaya ve tarımsal üretimde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaya odaklanıyor.

Cironun yüzde 10’u yatırımlara yönlendiriliyor

2026 yılında yakaladığı yüksek hasat ve güçlü satış performansını, üretim ve işleme kapasitesini geliştiren yatırımlarla desteklemeyi hedefleyen Engin Tarım, her yıl cironun yüzde 10’unu yatırımlara yönlendirirken 2027 yılı yatırım bütçesi de ciro hedefi doğrultusunda yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Yatırım stratejisinin merkezine ‘Türkiye’de yetiştirilen ürünlerin uluslararası pazarlarda daha yüksek katma değerle değerlendirilmesi’ hedefini koyan Engin Tarım, hem tarımsal üretim gücünü desteklemek hem de verimliliği artırmak amacıyla depolama ve paketleme altyapısına, mekanizasyona ve dijital teknolojilere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, teknoloji yatırımları ve yeni elma çeşitleriyle birim alandan alınan verimi artırmayı amaçlıyor.

Yapay zekâdan faydalanıyor, yerli hasat makinesi için çalışmalarını sürdürüyor

“Farklı tesislerimizle birlikte toplam depolama kapasitemiz 55 bin tona, günlük işleme kapasitemiz 470 tona ulaşıyor. Karaman ve Tekirdağ’daki soğuk hava depolarıyla desteklenen tesis altyapısı, ürünlerin hasat sonrasında uygun koşullarda muhafaza edilmesine ve yıl boyunca pazara sunulmasına olanak sağlıyor” diyen Seyda Ertuğ, şirket bünyesinde iki farklı yapay zekâ uygulamasından yararlanıldığını belirterek yeni teknolojileri yakından takip ettiklerinin de altını çiziyor.

Hasat süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla mekanizasyona yatırım yapan Engin Tarım, yurt dışından temin ettiği hasat makinelerinin Türkiye’de üretilmesi için yerli bir üreticiyle birlikte çalışıyor. Kullanılan teknolojinin hasat verimliliğini iki katına çıkarırken işçilik ihtiyacını yaklaşık yarıya indirdiğini belirten Seyda Ertuğ, birkaç yıldır devam eden geliştirme çalışmalarının ardından yerli makinenin 2027’de diğer üreticilerin de kullanımına sunulmasının hedeflendiğini de aktarıyor.

4 milyon Euro’luk yatırımla işçilik maaliyetini yaklaşık yüzde 30-35 düşürdü

Engin Tarım, yaklaşık dört yıl önce Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki paketleme tesisinde 4 milyon Euro’luk ön boylama makinesi yatırımını devreye aldı. Söz konusu yatırımla elmalar, darbe almalarını önlemek amacıyla suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılarak üretim hattına alınıyor. Plastik fırçalarla temizlenen ve at kılı fırçalarla parlatılan ürünler, otomatik makineler aracılığıyla gramaj, çap ve renklerine göre ayrıştırılıyor.

Sınıflandırma işleminin ardından elmalar çalışanlar tarafından kutulanarak iç pazar ve ihracat sevkiyatlarına hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde farklı ülkelerin tüketici tercihleri ve perakende zincirlerinin kalite standartlarına uygun ürün hazırlanabiliyor.

Engin Tarım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Ertuğrul, doğru ürünün doğru pazarda satılmasını sağlayan bu yatırımın işçilik maaliyetini yaklaşık yüzde 30-35 oranında düşürdüğüne de dikkat çekiyor.

İhracat ağı 25’i aşkın ülkeye uzanıyor

Engin Tarım, Türkiye’de ürettiği ve tedarik ettiği ürünleri Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Kenya’nın da aralarında bulunduğu 25’ten fazla ülkeye ulaştırıyor.

Seyda Ertuğ, ihracat pazarlarında tüketici tercihlerinin ülkeden ülkeye değiştiğini belirterek, ürünlerin renk, büyüklük ve çeşit özelliklerine göre farklı pazarlara yönlendirildiğini söylüyor. Hindistan’da büyük boy elmaların, Afrika pazarlarında küçük boy ürünlerin, Rusya’da ise daha açık renkli elmaların tercih edildiğini aktaran Seyda Ertuğ, farklı kalite ve özelliklerdeki ürünlere uygun pazarlar bulunmasının toplam üretimin ekonomik değerini artırdığını da ifade ediyor.

Uluslararası faaliyetlerini Avrupa pazarında da genişleten Engin Tarım, iki yıl önce Hollanda’da kurduğu şirket aracılığıyla Avrupa’ya yönelik satış çalışmalarını sürdürüyor. Seyda Ertuğ, Hollanda üzerinden ilk elma sevkiyatını yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleştirdiklerini belirterek, Avrupa pazarında rekabetin güçlü olduğunu ve kalıcı olabilmek için yüksek ürün kalitesi ile istikrarlı tedarikin önem taşıdığına işaret ediyor.

Hem iç hem dış pazardan farklı ürünler de alınıyor

Engin Tarım; yıl boyunca istihdamın sürdürülebilmesi amacıyla faaliyetlerini farklı ürün gruplarıyla da çeşitlendiriyor. Ömer Lütfi Ertuğrul, iç piyasadan elmanın yanı sıra nar, şeftali, kayısı, beyaz çilek, Trabzon hurması, mandalina başta olmak üzere yaklaşık toplam 20 bin ton ürün aldıklarına işaret ediyor.

Engin Tarım’ın avokado, ananas, mango, kuşkonmaz, altın çilek, yaban mersini, tatlı patates, zencefil, Hindistan cevizi gibi birçok ürün grubunun uluslararası ticaretini de gerçekleştirdiğine değinen Ömer Lütfi Ertuğrul, farklı ülkelerdeki tedarik ve iş ortaklıkları sayesinde ürün çeşitliliğini artırarak yıl boyunca iç ve dış pazarlara ürün sunduklarını vurguluyor.

Ömer Lütfi Ertuğrul, “Elmadaki yıllık 75 bin tonluk ürün hacmine iç ve dış piyasadan alınan diğer ürün grupları da eklendiğinde toplamda 120 bin tonluk bir hacme ulaşıyoruz. Elmadaki 2027 yılı hedefimiz ise yıllık 100 bin tona üretime ulaşıp dünyanın en büyük elma üreticisi olmak” diyor.

Kenya’da avokado, Hindistan’da elma yatırımı

Engin Tarım, Türkiye’deki üretim ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası tarım yatırımlarıyla da büyümesini sürdürüyor. Türkiye’ye avokado tedarikinde önemli bir paya sahip olduklarını belirten Seyda Ertuğ, şirketin Türkiye avokado ithalatının yaklaşık yüzde 75-80’ini gerçekleştirdiğini tahmin ettiklerini söylüyor.

Kenya’da 6 milyon dolar yatırımla 8 bin dekarlık avokado bahçeleri kurmaya başladıklarını kaydeden Seyda Ertuğ, yeni dikimlerin ardından yaklaşık üç yıl içinde kendi yetiştirdikleri ürünleri pazara sunmayı planladıklarını belirtiyor. Hindistan’da ise yaklaşık iki yıldır devam eden elma bahçesi yatırımlarında gelecek yıl ilk ürünlerin alınması bekleniyor.

Perakende zincirlerine ürün tedarik ediyor

Engin Tarım, iç pazarda da büyük perakende zincirlerine ürün tedarik ediyor. Şirket, ürün portföyünde yer alan özel elma çeşitlerinden Magic Star için Migros ile beş yıllık bir satış anlaşması yaptı. Seyda Ertuğ, ürün çeşitliliği ve kalite standartlarının hem ihracat pazarlarında hem de Türkiye’deki perakende satış noktalarında tüketici beklentilerinin karşılanması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Türkiye’nin tarımsal üretimdeki gücü ihracat ve markalaşmayla destekleniyor

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Engin Tarım CEO’su Seyda Ertuğ, özellikle incir, nar ve elma gibi ürünlerde Türkiye’nin kalite açısından güçlü bir konumda bulunduğunu söylüyor. Türk elmasının uluslararası pazarlardaki değerinin son yıllarda arttığına dikkat çeken Ertuğ, bu gelişmede ihracat yapan üretici şirketlerin kalite standartlarına ve markalaşmaya yönelik yatırımlarının etkili olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de tarımsal üretimin yüksek olduğunu, bu nedenle dış pazarlara erişimin sektör açısından büyük önem taşıdığını belirten Seyda Ertuğ’a göre; ihracat, üreticinin emeğinin ekonomik değere dönüşmesini sağlayan temel unsurlardan biri. Ertuğ, uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmek için ürün kalitesinin her yıl aynı standartlarda korunması gerektiğine işaret ederek, Türk tarım şirketlerinin kurumsallaşma, uzun vadeli planlama ve markalaşma alanlarında gelişmesinin rekabet gücünü artıracağına vurgu yapıyor. Türkiye’nin ulaşım ve lojistik altyapısının da tarımsal ihracat açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Seyda Ertuğ, bu altyapının üretim kalitesi ve doğru pazarlama stratejileriyle desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor.