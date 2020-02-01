50 şirketin 2019 son çeyrek kâr tahminleri
2019’un son çeyrek döneminde, konut ve otomotiv gibi faize duyarlı olan sektörlerde canlanma yaşandı.
Ancak kur farkı gelirlerinin oluşturduğu yüksek baz etkisiyle toplam net kârda düşüş bekleniyor.
Banka kârlarında ise çeyreksel bazda artış öngörüsü var. Geçen hafta Borsa İstanbul’da bilanço dönemi başladı.
2019 son çeyrek solo bilançolar için son tarih 2 Mart, konsolide bilançolar için son tarih 10 Mart olarak belirlendi.
Biz de net kâr beklentilerini araştırdık.Tablomuzda 50 şirkete ilişkin tahminleri görebilirsiniz.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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