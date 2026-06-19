ABD-İran görüşmelerinin iptali Avrupa borsalarını vurdu: Satış baskısı arttı

Avrupa piyasaları haftanın son işlem gününde jeopolitik gelişmelerin gölgesinde kaldı. ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilmesi piyasalarda temkinli bir havaya neden olurken, Avrupa borsalarının büyük bölümü günü ekside tamamladı.

Avrupa borsalarında satış baskısı

Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,24 düşüşle 635,61 puanda tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.421,14 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 24.985,82 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 kayıpla 10.363,27 puana indi.

İtalya pozitif ayrıştı

Avrupa genelindeki negatif görünüme rağmen İtalya borsası yükseliş kaydetti. FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 52.848,93 puana yükseldi ve bölgenin en güçlü performansını sergiledi.

Görüşme iptali piyasalarda tedirginlik yarattı

Piyasalardaki satış baskısında, İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan ABD-İran görüşmelerinin iptal edilmesi etkili oldu. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki diplomatik sürece ilişkin belirsizliklerin yeniden artabileceği endişesiyle daha temkinli pozisyon aldı.

AB'den Çin'e karşı yeni adım

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, Çin ile artan ticari dengesizlikler ve stratejik bağımlılıkların azaltılması konusunda ortak görüş bildirdi.

Zirvede, şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesine yardımcı olacak ve ekonomik riskleri azaltacak yeni bir "çeşitlendirme aracı" üzerinde çalışılması için AB Komisyonu'na talimat verildi.

Almanya'dan enflasyon sinyali

Günün takip edilen verilerinden biri de Almanya'nın Üretici Fiyat Endeksi oldu.

Mayıs ayında Almanya'da ÜFE aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artış gösterdi. Verinin piyasa beklentilerinin altında kalması, Avrupa ekonomisindeki büyüme ve talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini gündemde tuttu.

Euro sınırlı yükseldi

Döviz piyasalarında ise euro, dolar karşısında hafif yükseliş kaydetti. Euro/dolar paritesi gün sonunda yüzde 0,05 artışla 1,146 seviyesinde işlem gördü.