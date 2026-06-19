İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı geriledi

Küresel altın ticaretine ilişkin veriler, Türkiye'ye yönelik sevkiyatta dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. İsviçre gümrük verilerine göre mayıs ayında Türkiye'ye yapılan altın ihracatı hem aylık hem de yıllık bazda önemli ölçüde azaldı.

Türkiye'ye altın ihracatı geriledi

İsviçre'nin Türkiye'ye yaptığı altın ihracatı mayısta 2 bin 875 kilograma düştü. Nisan ayında bu rakam 3 bin 564 kilogram seviyesinde bulunuyordu. Böylece Türkiye'ye yönelik sevkiyat bir ayda yüzde 19,3 oranında gerilemiş oldu.

Verilerde en dikkat çeken detay ise yıllık bazdaki sert düşüş oldu. İsviçre, geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye 10 bin 400 kilogram altın gönderirken, bu yıl aynı dönemde sevkiyat 2 bin 875 kilogramda kaldı. Böylece yıllık düşüş oranı yüzde 72,4 olarak gerçekleşti.

Küresel altın sevkiyatında düşüş var

İsviçre'nin toplam altın ihracatı da mayıs ayında geriledi. Nisanda 109 bin 216 kilogram olan toplam ihracat, mayısta 98 bin 886 kilograma indi. Böylece toplam sevkiyatta aylık bazda yaklaşık yüzde 9'luk düşüş yaşandı.

Hindistan'da talep sert düştü

Toplam ihracattaki gerilemede özellikle Hindistan ve Hong Kong'a yapılan sevkiyatlardaki düşüş etkili oldu. Hindistan'a yapılan altın ihracatı 6,5 tondan 955 kilograma kadar gerileyerek son altı yılın en düşük aylık seviyesine indi. Uzmanlar, değerli metallere yönelik ithalat tarifelerindeki artışın talebi baskıladığına işaret ediyor.

İngiltere ve Çin öne çıktı

Öte yandan İsviçre'nin İngiltere'ye yaptığı altın ihracatı yükseliş gösterdi. İngiltere'ye sevkiyat 35,5 tondan 39,4 tona çıkarken, Çin'e gönderilen altın miktarı da 30,5 tondan 31,6 tona yükseldi. Dünyanın en önemli altın rafinaj ve dağıtım merkezlerinden biri olan İsviçre'nin mayıs ayında en fazla altın gönderdiği ülke İngiltere olurken, Çin ve Hong Kong da listenin üst sıralarında yer aldı.