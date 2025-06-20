Türk Hava Yolları (THY), İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'da azınlık hissesi almak için teklif vermeyi değerlendirdiği iddiası bugün gündeme gelmişti. Türk Hava Yolları iddiaya ilişkin KAP'a açıklamada bulundu. Açıklamada "Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır" denildi. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Türk Hava Yolları A.O.'nın ("Ortaklık") İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa Holding S.L.U. ("Air Europa")'dan hisse almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında haberler yer almaktadır.

Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı olmayan teklifin kamuya açıklanması ertelenmiştir.

Ek olarak Yönetim Kurulumuz ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız nezdinde gerekli tedbirleri almıştır. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

