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Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artışına ilişkin (Yüzde 1100) SPK onayı hakkında açıklama yaptı. Aksa Akrilik, bildirimde bedelsiz tarihini de duyurdu.

23 Temmuz 2024 | 10:05
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 10:06
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı

Aksa Akrilik'ten bugün (23 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 'Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi'
duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 323.750.000 TL'den 3.885.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 3.561.250.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-57309 sayılı yazısı ile onaylanmıştır" denildi. 
Açıklamada 'Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihinin' 24 Temmuz 2024 olacağı belirtildi. Paylaşılan tarihler şöyle:

TARİHLER

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 24.07.2024 
Ödeme Tarihi: 26.07.2024 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)
Kayıt Tarihi: 25.07.2024 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)
 

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Aksa Akrilik Hisse Haberleri (AKSA)
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Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
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