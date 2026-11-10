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Ekonomist
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Rusya'dan yasaklı içerikleri kaldırmayan teknoloji devlerine para cezası geldi

Rusya'da mahkeme, Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'yı işleten Wikimedia Vakfına, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26,3 milyon ruble (yaklaşık 318 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya'dan yasaklı içerikleri kaldırmayan teknoloji devlerine para cezası geldi

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirket ve kuruluşlar aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Wikimedia Vakfına 15,2 milyon ruble, Google ve Telegram'a ayrı ayrı 3,8 milyon ruble, Apple'a ise 3,5 milyon ruble para cezası ödenmesine hükmetti.

Şirket ve kuruluşlara verilen cezaların gerekçesi olarak, Rusya'da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması gösterilirken​​​​​​​ Telegram'a yönelik davanın Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış bilgi içerdiği belirtilen paylaşımlarla ilgili olduğu bildirildi.

Apple'a yönelik duruşmanın ise şirketin gizli bilgilerinin paylaşılabileceği gerekçesiyle basına kapalı yapıldığı belirtildi.

Rusya'da söz konusu şirket ve kuruluşlara, yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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