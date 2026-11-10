Turkcell'den 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Finansal performansını başarılı operasyonel sonuçlarla destekleyen şirket, üçüncü çeyrekte 579 bin net mobil abone kazanırken, faturalı abone sayısını 701 bin artırdı.

Şirketin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış göstererek 82 milyar liraya ulaştı. Konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 36,2 milyar liraya yükselen Turkcell, FAVÖK marjını bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artırarak yüzde 41,8'e taşıdı. Şirket, dönemi 6,7 milyar lira net karla kapattı.

Şirketin mobil abone kayıp oranı yıllık bazda 1 puan iyileşerek yüzde 1,6 seviyesine geriledi. Mobil pazarda rekabet koşullarının dengelenmesi, üçüncü çeyrekte mobil kullanıcı başına aylık ortalama gelir (ARPU) seyrini destekledi. Şirket, yılbaşından bu yana hayata geçirdiği fiyat düzenlemelerinin katkısının yılın son çeyreğinden itibaren daha belirgin hale gelmesini öngörüyor.

Sabit genişbant tarafında fiber altyapı yatırımlarını sürdüren Turkcell, üçüncü çeyrekte 39 bin net fiber abonesi kazanırken, altyapısını 242 bin yeni haneye daha ulaştırdı.

Şirketin bireysel fiber aboneleri arasında 1000 Mbps ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11 seviyesinden yüzde 38'e yükseldi. Yüksek hızlı paketlere geçişlerin ve fiyat düzenlemelerinin etkisiyle bireysel fiber ARPU, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

İstanbul Finans Merkezi'nde yeni yerleşke

Turkcell, ekim ayında İstanbul Finans Merkezi'nde yaptığı ofis binası yatırımıyla farklı birimlerini tek yerleşkede toplama yönünde adım attı. Yeni yerleşkenin teknoloji, AR-GE ve destek ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirerek operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen şirket, gayrimenkul portföyünün verimliliğini yükseltmeye yönelik projelerin yanı sıra alternatif değerlendirme seçenekleri üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Turkcell, hayata geçirdiği "Turkcell Çözüm Gücü" modeliyle mağaza, çağrı merkezi ve dijital kanalları entegre ederek, müşterilerin işlemlerini farklı kanallar arasında kesintisiz sürdürebilmesi sağladı. Bu süreçte şirketin yapay zeka destekli dijital asistanı Teknocan ile çözümler sunuldu.

Dijital servis tekliflerini "Turkcell One" ile genişleten şirket, Netflix, Disney+, YouTube Premium, Amazon Prime, HBO Max, TV+, Wonjo Kids, fizy Sesli Kitap ve lifebox gibi platformları tek fatura ve tek paket üzerinden kullanıcılara açtı.

Turkcell'in Techfin segmenti gelirleri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 8,9 büyüme kaydetti. Bu alanda POS ve mobil ödeme çözümleri sunan Paycell, iş kolunun performansında öne çıktı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) Yönetim Kuruluna ikinci kez seçildi. Koç, aynı zamanda GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor.

"Tarihimizin en yüksek yeni abone kazanımına ulaştık"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "2026 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü teknoloji altyapımız ve yenilikçi çözümlerimizin katkısıyla operasyonel ivmemizi sürdürürken, gelir büyümemizi hızlandırdık ve karlılığımızı güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Rekabetin daha rasyonel ve değer odaklı seyrettiği dönemde, müşterilerin Turkcell'in hizmet kalitesine duyduğu güven ve sunduğu çözümlere gösterdiği ilgi sayesinde güçlü abone kazanımı elde ettiklerini belirten Koç, mobil abone sayılarının 40,6 milyona, sabit genişbant abone sayılarının 3,3 milyona, fiber abone sayılarının ise 2,7 milyona ulaştığını bildirdi.

Koç, kurumsal müşterilerine sundukları uçtan uca teknoloji çözümleri ve techfin alanındaki güçlü performanslarının da gelir büyümesine katkı sağladığını belirterek şunları ifade etti:

"Güçlü operasyonel performansımız ve disiplinli gider yönetimimiz sayesinde FAVÖK marjımız yüzde 44,2 seviyesine yükseldi. Bu başarılı performans, yıl sonu operasyonel karlılık hedeflerimize ulaşacağımıza yönelik güvenimizi daha da pekiştirdi. Turkcell'in 5G yatırımları, müşteri deneyimine ve abone kazanımına yansıdı. Güçlü şebeke altyapımızın desteğiyle 5G teknolojisindeki liderliğimizi değere dönüştürdüğümüz en önemli alanlardan biri olan Sabit Kablosuz Erişimde, Superbox ile müşterilerimize üstün bir bağlantı deneyimi sağlıyoruz. Türkiye'de açık ara lider olduğumuz bu alanda, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik Superbox seçeneklerimizle 5G'nin sunduğu yüksek hız ve bağlantı kalitesini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Güçlü talep ve hizmet kalitemizin katkısıyla üçüncü çeyrekte tarihimizin en yüksek yeni abone kazanımına ulaştık. Aynı dönemde 101 bin net abone kazanarak, 2019'un dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansımızı kaydettik. Bu performans, Sabit Kablosuz Erişim alanındaki liderliğimizi daha da pekiştirdi."

Koç, kurumsal müşterilerin uçtan uca dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik sunduğu kapsamlı teknoloji çözümlerinin katkısıyla Dijital İş Servisleri gelirlerinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 65,3 büyüdüğünü ve söz konusu iş kolunun konsolide gelirleri içindeki payının yüzde 13'e yükseldiğini bildirdi.

Turkcell'in yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarına da değinen Koç, "Dijital altyapı alanında Türkiye'de lider konumda olduğumuz veri merkezi ve bulut hizmetlerimizi, GPU tabanlı bulut çözümleri ve yeni nesil yapay zeka altyapıları alanında yürüttüğümüz çalışmalarla daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. 6G, yapay zeka ve yeni nesil dijital altyapılar gibi stratejik alanlarda yer aldığımız uluslararası AR-GE projeleriyle geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesine ve küresel standartların belirlenmesine katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Aktif yenilenebilir enerji kapasitemiz 115,5 megavata ulaştı"

Koç, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini, üçüncü çeyrekte Ankara'da 16,3 megavat kapasiteye sahip santralleri devreye alarak toplam kurulu saha tipi güneş enerjisi santrali kapasitelerini 175,4 megavata, söz konusu santrallerdeki aktif kapasitelerini ise 90,8 megavata yükselttiklerini kaydetti.

Rüzgar ve diğer güneş enerjisi santralleriyle toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitelerinin 115,5 megavata ulaştığını ifade eden Koç, çevresel hedeflerini destekleyen yatırımların, enerji maliyetlerini daha etkin yönetmeye de katkı sağladığını belirtti.

Koç, enerji giderlerinin gelirlerine oranında yıllık bazda 0,5 puan iyileşme sağladıklarına, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,3 olan söz konusu oranın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8'e gerilediğine dikkati çekti.

Turkcell'in Togg bünyesindeki iştirak payını yükseltme kararı aldıklarını hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli yatırım stratejimiz doğrultusunda Togg iştirak payımızı yüzde 23'ten 34'e yükseltmek üzere kasım ayında pay alım sözleşmesi imzaladık. Togg, 2026 yılı ekim ayında Türkiye'de tam elektrikli otomobil satışlarında yüzde 47 pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Togg'un mevcut pazar konumu ve yeni modellerle genişleyen ürün portföyünün, satış hacmini ve ölçek ekonomilerini destekleyerek uzun vadeli büyüme fırsatları sunacağına inanıyoruz. Teknoloji altyapımız ve dijital hizmetler alanındaki yetkinliklerimizle de stratejik uyum gösteren bu yatırımın, uzun vadeli hedeflerimize katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

Koç, 5G'nin sunduğu olanakları hayatın farklı alanlarında somut değere dönüştürdüklerini belirterek, "İkinci çeyrekte gerçekleştirilen uzaktan ameliyatın ardından üçüncü çeyrekte robotik cerrahi sisteminden alınan görüntü ve sesi Türkiye'de ilk kez 5G altyapımız üzerinden ağ dilimleme teknolojisiyle gerçek zamanlı aktararak, sağlık alanında bir ilke daha imza attık. Bu uygulamalar, 5G'nin sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde sunacağı değeri ve ileri teknoloji çözümleri geliştirme konusundaki yetkinliklerimizi ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.