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  • Alarko GYO'dan (ALGYO) nakit ve bedelsiz temettü kararı

Alarko GYO'dan (ALGYO) nakit ve bedelsiz temettü kararı

Alargo Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde nakit ve pay biçimindeki kar payı kararını duyurdu. Peki, Alarko GYO ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? İşte detayları...

15 Mayıs 2024 | 08:00
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2024 | 08:36
Alarko GYO'dan (ALGYO) nakit ve bedelsiz temettü kararı

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dün (14 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'un nakit ve pay biçiminde verilecek kar payı kararını duyurdu. Buna göre Alarko GYO, pay başına net 0,0500000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Haziran 2024 ve ödeme tarihi 5 Haziran 2024. Ayrıca  kar dağıtımının 144.900.000 TL tutarındaki kısmının ise sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay verilmesi şeklinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

  • Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL): 144.500.000
  • Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%): 100

ALARKO GYO'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.05.2024 Tarihli Genel Kurulu'nda,

• Genel Kurulumuzun onayına sunulacak olan, şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan 1.289.382.689 TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.100.000 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Yıl içinde yapılan 2.616.661 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.275.899.350 TL net dağıtılabilir dönem kârının, 152.145.000 TL tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,
• Kar dağıtımının 7.245.000 TL tutarındaki kısmının nakit olarak, 144.900.000 TL tutarındaki kısmının ise sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay verilmesi şeklinde gerçekleştirilmesine,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Nakit kâr payı dağıtımına 03 Haziran 2024 tarihinde başlanmasına, bu önerimizin oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
 

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