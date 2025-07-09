Alarko Holding'ten sermaye azaltımı açıklaması

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Alarko Holding Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında pay geri alım programları vasıtasıyla iktisap ettiği toplam 23.000.000 TL nominal değerli 2.300.000.000 adet paydan 18.000.000 TL nominal değerli 1.800.000.000 adedinin Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 19'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi suretiyle Şirket'in 435.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 417.000.000 TL'ye indirilmesine, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesine, Esas Sözleşme tadiline ilişkin olarak uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Söz konusu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.