Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması

Alarko Holding'ten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından enerji depolama sistemleri sektöründe faaliyet göstermek üzere 250.000,00 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete 150.000,00 TL (yüz elli bin Türk Lirası) ile iştirak edilmesine, karar verildiği daha önce kamuya duyurulmuştu. Söz konusu şirket, "Alarko Gotion Green Energy Enerji Depolama Sistemleri Üretim Anonim Şirketi" unvanı ile kurulmuştur. Bu husus İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

