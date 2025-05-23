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Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 26-30 Mayıs 2025 haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket bulunuyor.

23 Mayıs 2025 | 18:55
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2025 | 20:22
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla 13 şirketin yeni haftada temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış durumda. İşte şu an itibarıyla oluşan temettü takvimi. 

1 26 Mayıs Pazartesi

26 Mayıs Pazartesi

Borsa İstanbul'da 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs pazartesi günü olacak.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)

Pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,6865078 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. 

2 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)

Şirket pay başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. 
 

3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1770833 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. 

4 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

Pay başına brüt 1,1720197 TL, net 0,9962167 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025.

5 27 Mayıs Salı

27 Mayıs Salı

Kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs salı olan 2 şirket var.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)

Pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025. 

6 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)

Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025. 

7 28 Mayıs Çarşamba

28 Mayıs Çarşamba

Borsa İstanbul'da 6 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs Çarşamba günü olacak.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)

Pay başına brüt 5,1327426 TL, net 5,1327426 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

8 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

Pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

9 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS)

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS)

Pay başına brüt 0,22 TL, net 0,187 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

10 MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)

MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)

Pay başına brüt 6,9040087 TL, net 5,8684073 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

11 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan ikinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

12 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS)

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS)

Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

13 30 Mayıs Cuma

30 Mayıs Cuma

Borsa İstanbul'da 1 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs Cuma günü olacak.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)

Pay başına brüt 0,6529089 TL, net 0,5549725 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 3 Haziran 2025.
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