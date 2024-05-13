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ASELSAN (ASELS) temettü kararını duyurdu

ASELSAN'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunun temettü kararı duyuruldu.

13 Mayıs 2024 | 18:52
ASELSAN (ASELS) temettü kararını duyurdu

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün Yönetim Kurulu'nun temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım 2024; ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.

ASELSAN'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

ASELSAN'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: 
Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 510.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 11,184211 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %11,184211) kısmının, (net 459.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 10,06579 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %10,06579) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 28.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2024 tarihinde dağıtılması hususlarının 49.Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.
 

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