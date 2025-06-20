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Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama

Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında KAP'a açıklama var.

20 Haziran 2025 | 21:34
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Astor Enerji A.Ş Yönetim Kurulu'nun 20.06.2025 tarihli 26 Sayılı kararı uyarınca şirket kaynaklarının en verimli kullanımı ve ana faaliyet konusu olan güç trafosu, dağıtım trafosu anahtarlama ürünleri ekipmanları ile diğer yardımcı ekipmanların üretimine odaklanmak, kaynaklarımızı ana faaliyet alanında büyümeye yönlendirmek bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarına odaklanmak amacı ile daha önce payları Astor Enerji A.Ş. tarafından iktisap edilmiş olan "Astor RO S.R.L." ve "Asener Enerji A.Ş." deki sahip olduğumuz payların satışı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 

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Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
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