Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Astor Enerji A.Ş Yönetim Kurulu'nun 20.06.2025 tarihli 26 Sayılı kararı uyarınca şirket kaynaklarının en verimli kullanımı ve ana faaliyet konusu olan güç trafosu, dağıtım trafosu anahtarlama ürünleri ekipmanları ile diğer yardımcı ekipmanların üretimine odaklanmak, kaynaklarımızı ana faaliyet alanında büyümeye yönlendirmek bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarına odaklanmak amacı ile daha önce payları Astor Enerji A.Ş. tarafından iktisap edilmiş olan "Astor RO S.R.L." ve "Asener Enerji A.Ş." deki sahip olduğumuz payların satışı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

