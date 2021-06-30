Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok daha kolay bulaşan “Delta” varyantının yayılmasının ve artan enflasyona ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kaybederek 452,84 puana geriledi. Gösterge endeksinin bu yılın ilk yarısını yüzde 13 değer kazanarak kapatması da dikkati çekti.

Stoxx 600 otomobil ve yedek parça endeksi yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek düşüşe öncülük etti.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalarak 7.037,47 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,02 düşerek 15.531,04 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kaybıyla 6.507,83 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 gerileyerek 25.102,04 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,395 azalarak 1,185 seviyesinden işlem gördü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, Avrupa’da Kovid-19’un çok daha kolay bulaşan “Delta” varyantının yayılması ve enflasyonun yıl sonuna doğru artacağına ilişkin endişeler etkili oldu.