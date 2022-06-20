Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,96 artışla 407,14 puana çıktı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artarak 7.121,81, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 13.265,6, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,64’lük artışla 5.920,09 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99’luk yükselişle 22.004,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 1,053 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen hafta acil toplanarak yükselen tahvil faizlerine ilişkin önemli adımlar atacağını duyurmasının ardından satış ağırlıklı bir seyir izleyen Avrupa borsaları, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Avrupa’da bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları başta olmak üzere ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerine çevrilirken, Lagarde temmuz ayındaki para politikası toplantısında temel banka faizini 25 baz puan artırma niyetinde olduklarını belirtti. Lagarde, faiz artışının eylülde de devam edebileceği sinyalini verdi.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 33,6 artışla beklentileri aştı.