Dedesi el işçiliğiyle başladı, torunu yeni nesil makinelerle sürdürüyor: Dünyaya ihracat yapıyorlar

Konya'da küçük bir atölyede temelleri atılan aile mesleği, aradan geçen 63 yılda kuşaktan kuşağa aktarılarak büyüdü. İsa Çelik'in el emeğiyle başlattığı kundura üretimini devralan oğlu ve torunu, geleneksel üretimi geliştirerek seri imalata taşıdı.
1 Otomasyon sistemine geçerek işleri büyüttüler
Konya'da tarihi Kapu Cami çevresindeki 20 metrekarelik kunduracı dükkanında 1963 yılında el işçiliğiyle mesleğe başlayan İsa Çelik (73), zamanla işlerini oğlu Osman Çelik'e (46) bıraktı.
İş yerini Eski Sanayi Sitesi'ne taşıyan Osman Çelik ise bir taraftan el emeğini devam ettirdi, bir taraftan da otomasyon sistemine geçerek işleri büyüttü.
2 Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılıyor
Bugün Aykent Sanayiciler Sitesi'nde 680 metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren firma, günlük 1000 çift ayakkabı ve sandalet üretim kapasitesine ulaştı.
Yeni nesil lazer deri kesim makinelerini kullanabilen torun Görkem Çelik'in (22) de işleyişe katılmasıyla firma, ihracat yapacak seviyeye ulaştı.
Firma bugün Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.
3 "Bugün bizim zamanımızda çıkan işten daha iyi işler çıkıyor"
Mesleğe 1963 yılında el işçiliğiyle adım atan İsa Çelik, AA muhabirine, kunduracılığın geçmiş dönemlerde tamamen el emeğiyle yapıldığını anlattı.
Geçmişte çalışma şartlarının zor olmasına rağmen insanlarda güçlü bir iş öğrenme gayreti olduğunu ifade eden Çelik, "O yıllarda el işçiliği nedeniyle yüksek miktarda üretim yapılamıyordu. Konya'nın içinden müşteri ne geldiyse o yapılırdı.
Şimdi şartlar çok değişti. İşler teknolojiyle iyiye gitti. Bugün bizim zamanımızda çıkan işten daha iyi işler çıkıyor. Yeni makinelerin yaptığı işlerle el işi bir olmuyor. Şimdi daha da düzgün ve daha çok iş çıkıyor." diye konuştu.
4 "Rusya gibi soğuk bir ülkeye sandalet gönderiyoruz"
İkinci kuşak işletmeci Osman Çelik, sanayi altyapısı ve teknolojik imkanların gelişmesiyle ihracat yapmaya da başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Avrupa ülkeleri Letonya, Litvanya ve Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz sandaletlerin bir bölümü de Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Somali, Kenya, Cibuti ile başlayan ihracat, Lübnan, Arabistan gibi ülkelere de yayıldı.
Rusya gibi soğuk bir ülkeye sandalet gönderiyoruz. Nerelerde giyiyorlar bilmiyoruz ama satış yapıyoruz. İran ve Irak da çalıştığımız ülkeler arasında."