FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı: Kulüpten açıklama geldi

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.

Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama var

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, "Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (28 Eylül Pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülüklerin, yarınki olağan genel kurulda kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.