Yapay zekâda itibar yönetimi itibar.ai ile ölçülebilir hale geliyor

StratejiCo., yaklaşık 40 yıllık strateji, kriz ve itibar danışmanlığı birikimini yapay zeka dünyasına taşıyan araştırma modeli itibar.ai’ı kamuoyuna sundu. ChatGPT, Gemini ve Claude üzerinde gerçekleştirilen ölçümleri bütüncül olarak değerlendiren model, markaların yapay zekâ ekosistemindeki görünürlüğünü, algısını ve rekabetçi konumunu değerlendiriyor. Elde edilen bulguları stratejik içgörü ve aksiyon alanlarına dönüştüren itibar.ai’ın çözüm ortaklığını Saydam Strateji ve ERA Research & Consultancy üstleniyor.

itibar.ai, klasik medya izleme araçlarından ve görünürlük optimizasyonuna odaklanan GEO (Generative Engine Optimization) yaklaşımlarından farklı olarak, yapay zekâ platformlarında oluşan itibarı araştıran, ölçen ve stratejik içgörüye dönüştüren insan denetimli bir itibar araştırma modeli olarak yeni bir sayfa açıyor.

Model; itibar, görünürlük (Share of Voice) ve duygu tonu (sentiment) metriklerinin yanı sıra marka anlatısını, rekabet konumunu, bilgi doğruluğunu ve risk alanlarını birlikte değerlendiriyor. Yapay zekâ üzerinden gerçekleştirilen ölçümler, StratejiCo. danışmanlarının uzman değerlendirmesiyle birleştirilerek Human-in-the-Loop (insan denetimli) bir yaklaşımla analiz ediliyor.

Prompt Setlerini Danışmanlar Belirliyor

Model, StratejiCo. danışmanlarının moderasyonunda ChatGPT, Gemini ve Claude’a yöneltilen çoklu ve standartlaştırılmış soru (prompt) setleri üzerinden çalışıyor. Rekabet ölçümlerinde marka adının yer almadığı sorular birden fazla kez çalıştırılarak yapay zekânın markayı kendiliğinden anıp anmadığı ölçülüyor. Böylece yalnızca markalar hakkında ne söylendiği değil, markaların hangi koşullarda kendiliğinden anıldığı, önerildiği ve rakipleri arasında nasıl konumlandığı da inceleniyor.

Dört Farklı Araştırma Modülü

itibar.ai; ‘Sektörel Araştırma’, ‘Derin Araştırma’, ‘Algı Araştırmaları’ ve ‘Profil İnceleme’ olmak üzere dört farklı modülden oluşuyor. Kamuya açık Sektörel Araştırma modülü, markaların yapay zekâdaki rekabet görünümünü sektör bazında karşılaştırırken; Derin Araştırma markaya özel ayrıntılı içgörüler sunuyor. Algı Araştırmaları belirli konu ve gündemlerin yapay zekâda nasıl çerçevelendiğini, Profil İnceleme ise yöneticiler ve kamuoyunda tanınan kişilerin yapay zekâdaki itibarını inceliyor.

“Yapay zekâ, kurumlar için yeni bir itibar alanı oluşturuyor”

StratejiCo. Kurucu Başkanı Selim Oktar, itibar.ai modeline ilişkin değerlendirmesinde, “Bugüne kadar kurumların itibarı kamuoyu, medya, paydaşlar ve dijital kanallar üzerinden şekilleniyordu. Bugün bunların yanına yeni bir alan daha eklendi: yapay zekâ. İnsanlar artık markalar hakkında yalnızca arama yapmıyor; yapay zekâya danışıyor, karşılaştırma ve öneri istiyor. Bu nedenle kurumların yapay zekâda nasıl temsil edildiğini anlamalarının yeni dönemin itibar yönetiminin önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz. itibar.ai’ı, yaklaşık 40 yıllık danışmanlık birikimimizi bu yeni alana taşıyarak kurumların yapay zekâdaki itibarını araştırmak ve anlamlandırmak üzere geliştirdik.” ifadelerini kullandı.

