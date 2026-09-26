İstanbul'da kiralık sosyal konut için süreç ilerliyor: Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, başvuruların sona ermesinin ardından inceleme sürecinin başladığını bildirdi.

"1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz"

Bakan Kurum ayrıca, 1071 konutun sahiplerinin Ekim ayında kurayla belirleneceğini de kaydetti:

"TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık.

Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor.

Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz.

Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor."

TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık.



Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor.



Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim… pic.twitter.com/vyMLSbsSZZ — Murat KURUM (@murat_kurum) September 26, 2026

Kiralık sosyal konutlarda fiyatlar ne kadar?

Kiralama süresinin 3 yıl olarak belirlendiği konutların aylık kira bedelleri de belli oldu. Proje kapsamında 1+1 dairelerin kiraları 10 bin liradan başlayacak.

2+1 konutlar aylık 12 bin liradan, 3+1 konutlar ise 15 bin liradan kiralanacak. Projedeki en büyük konut tipi olan 4+1 dairelerde ise kira bedeli 18 bin liradan başlayacak.

Kiralık sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak?

Proje kapsamında kiraya verilecek konutlar İstanbul’un Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde bulunacak.

Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1.071 konut, ekim ayında hak sahiplerine teslim edilecek.