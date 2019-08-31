Banka hisselerinde potansiyel var mı?

Eylül 1, 2019 0 Yorum 78 Okunma
Banka hisselerinde potansiyel var mı?

İkinci çeyrekte bankaların kârları önemli ölçüde gerilerken kredi büyümesi de yavaş kaldı.

Bu dönemde en çok YKB ve Akbank öneriliyor. Düşmesi beklenen enflasyon ile faizlerin ekonomik dengelenmeyle perçinlenmesi durumunda banka hisselerinde potansiyel oluşabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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