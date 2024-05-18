Baydöner (BYDNR) dün temettü kararını duyurdu

Baydöner'den dün KAP'a yapılan bildirimde kar dağıtmama kararına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli ilke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; net dönem karının 161.323.833 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolara göre ise 382.855.677,74 TL olduğu tespit edilmiştir. 2023 yılı karının dağıtımı konusunda; Şirketimizin yatırım politikaları dikkate alınarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi adına, karın şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.