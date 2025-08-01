Bedelli sermaye artırımı kararını revize etti

Etiler Gıda'dan bugün KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 14.01.2025 tarihli toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere % 200 oranında ve 240.000.000 TL artırılarak, 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına karar verilmişti.

Sermaye artırımına ilişkin olarak 04.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Şirketimiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, % 200 oranında sermaye artırımı yerine, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere % 100 oranında ve 120.000.000 TL artırılarak, 240.000.000 TL'ye çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. İzahname, Fon Kullanım Yeri Raporu ve Bedelli Sermaye Arttırımı Başvurumuzla ilgili diğer tüm bilgi ve belgelerin güncellenmesinin ardından ilgili değişiklikler ivedilikle SPK' nın değerlendirmesine sunulacak olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurusu yapılacaktır.