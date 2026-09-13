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Kırsal kalkınmaya 12,5 milyar TL hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) kapsamında, toplamda 12,5 milyar liralık hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırsal kalkınmaya 12,5 milyar TL hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Program kapsamında, 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacaklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hibelerimizle, kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı, 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunların 1751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece, KKYP bütçesinin yüzde 77'sini, aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz. Ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlayarak, tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze alıyoruz."

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