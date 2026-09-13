10 markasıyla 4 yılda 23 yeni otel açacak

Bu yıl turizm sektöründeki 50. yılını kutlayan ve Van’dan çıkıp ulusal ve küresel bir marka haline gelen Elite World Hotels & Resorts da Türkiye'de turizmin geleceğine inanan turizm markalarından biri. Şirket, sektörde sorunların ayyuka çıktığı bir dönemde, hem yurt içinde Anadolu şehirlerinde hem de yurt dışında farklı coğrafyalarda büyüme hedeflerine hız verdi.

Otel sayısını 70'e çıkaracak

10 otel markasına sahip olan Elite World, yatırımcılarla imzaladığı anlaşmalarla önümüzdeki 4 yılda 23 yeni otel açarak toplam otel sayısını 70’e çıkaracak. Bugün itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyette olan 20 oteli ve anlaşması tamamlanan 17 yeni otel projesi bulunan Elite World’ün Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Sapanca, Ege Bölgesi’nde Marmaris, Kuşadası, Assos ve Behramkale, Akdeniz Bölgesi’nde Silifke ve Antalya, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ve Düzce’de mevcut ve planlanan yatırımları bulunuyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas, Ankara ve Kayseri’de 4 otele ulaşacak olan grup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Midyat, Şanlıurfa ve Gaziantep’te 4 oteli de portföyüne kattı. Şirket, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Van’da üç farklı oteliyle faaliyet gösteriyor.

Geçen hafta Mardin-Midyat’ta ilk otelini Elite World Comfy markasıyla açan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “İkinci 50 yılımıza yeni anlaşmalarımız ve açtığımız otellerle hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu kapsamda yurt içinde Anadolu şehirlerinde büyüme önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyor.

Yurt dışında da büyümesini sürdüren Elite World Hotels & Resorts’un Kazakistan, Hollanda ve Fildişi Sahili’nde anlaşması tamamlanan toplam 4 yeni otel projesi bulunuyor. Elite World Hotels & Resorts Operasyon Direktörü Bünyamin Öztürk, “Bugün 21 şehirde 37 otel ve 6500’ü aşkın yatak kapasitesiyle hizmet veren global bir konaklama markası olarak hedefimiz 2030 yılında 70 otele ulaşmak” diye konuşuyor.

7 Bölgede Farklı Markalarıyla Büyüyor

Elite World Hotels & Resorts, mevcut otelleri ve anlaşması tamamlanan yeni projeleriyle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde toplam 11 otele ulaşmaya hazırlanıyor. Bugün itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyette olan 20 oteli ve anlaşması tamamlanan 17 yeni otel projesi bulunan Elite World, Anadolu’daki yatırımlarını bölgesel ihtiyaçlar ve destinasyonların potansiyeli doğrultusunda şekillendiriyor.

Türkiye’nin 7 bölgesindeki varlığını farklı markalarıyla büyütmeyi hedefleyen Elite World; Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Sapanca, Ege Bölgesi’nde Marmaris, Kuşadası, Assos ve Behramkale, Akdeniz Bölgesi’nde Silifke ve Antalya, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ve Düzce’de mevcut ve planlanan yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas, Ankara ve Kayseri’de 4 otele ulaşacak olan grubun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Midyat, Şanlıurfa ve Gaziantep’te 4 oteli bulunacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Van’da üç farklı oteliyle faaliyet gösteriyor.

Portföyünü Genişletiyor

2026 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki büyüme çalışmalarını hızlandıran Elite World, Ocak ayında bölgedeki ilk otelini Elite World Comfy markasıyla Diyarbakır’da açtı. Grubun bölgedeki en yeni durağı ise medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin oldu. Elite World Comfy Midyat, grubun Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ikinci oteli olarak hizmet vermeye başladı.

Gaziantep ve Şanlıurfa’da da yeni otel anlaşmalarına imza atan Elite World, bu projelerin hayata geçmesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki otel sayısını 4’e çıkaracak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Van’daki üçüncü otelini de hizmete açan Elite World, Elite World Van, Elite World GO Van Edremit ve Elite World Nest Van ile bölgedeki portföyünü farklı markalarıyla çeşitlendirmeye devam ediyor.

Yurt dışında da büyümesini sürdüren Elite World Hotels & Resorts’un Kazakistan, Hollanda ve Fildişi Sahili’nde anlaşması tamamlanan toplam 4 yeni otel projesi bulunuyor. Kazakistan’da Elite World Shymkent ve Elite World GO Shymkent, Hollanda’da Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol, Fildişi Sahili’nde ise Elite World Grand Yamoussoukro önümüzdeki dönemde markanın uluslararası portföyüne katılacak.

“Her şehrin kendine özgü dünyasını keşfediyoruz”

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, markanın 50. yılında Anadolu’da büyümeye yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Elite World olarak Van’da başlayan hikayemiz farklı seyahat ihtiyaçlarına cevap veren 10 markamızla bugün Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yeni hikayelerle buluşmaya devam ediyor. İkinci 50 yılımıza yeni anlaşmalarımız ve açtığımız otellerle hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu kapsamda yurt içinde Anadolu şehirlerinde büyüme önceliklerimiz arasında yer alıyor. Geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir bağ kuran 'Bir Dünya Var' yaklaşımımızla bulunduğumuz her şehirde farklı misafir ihtiyaçlarına cevap veren hizmet standardımızla yalnızca konaklama değil, her şehrin kendine özgü dünyasını keşfedecek bir deneyim sunmayı hedefliyoruz”

"Daha geniş coğrafyalara ulaşacağız"

Elite World Hotels & Resorts Operasyon Direktörü Bünyamin Öztürk ise markanın yeni dönemde yurt içinde Anadolu’da büyüme vizyonuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Elite World olarak 50 yıl önce başlayan hikayemiz bugün global standartlarda hizmet veren bir konaklama markasına dönüştü. Bu dönüşümde geçmişimizle kurduğumuz bağ, gelecekteki vizyon hedeflerimiz ve çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız destek önemli bir rol oynadı. Bugün 21 şehirde 37 otel ve 6500’ü aşkın yatak kapasitesiyle hizmet veren global bir konaklama markası olarak hedefimiz 2030 yılında 70 otele ulaşmak. Burada önceliğimiz Türkiye’nin 7 bölgesindeki varlığımızı güçlendirmek olacak. Bu kapsamda Anadolu şehirlerinde hız verdiğimiz otel açılışlarımız ve imzalanan anlaşmalarımız bunun en önemli göstergesi. ‘Bir Dünya Var' yaklaşımımızın misafirlerimizle buluştuğu yeni otellerimizle daha geniş coğrafyalara ulaşacağız.”