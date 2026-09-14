Okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde ilk mesai yoğunluğu

TEM Otoyolu'nun Çakmak Köprüsü-Kadıköy istikametinde ara ara yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik'te, Edirne istikametinde ise Cevizli, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'nde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca Gişeleri ile Altunizade'ye, Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında ise Beykoz'dan Paşabahçe'ye kadar her iki yönde yoğunluk gözleniyor.