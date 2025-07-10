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Beşiktaş KAP'a bildirdi: 900 bin euro ceza onandı

Beşiktaş Kulübü, UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığını duyurdu.

09 Temmuz 2025 | 20:52
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 22:36
Beşiktaş KAP'a bildirdi: 900 bin euro ceza onandı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir;

•Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine,
•Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına,
karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır.

 

 

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