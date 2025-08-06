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Bir görüş: Yatırım danışmanına asıl bu soruyu sorun

CNBC'ye konuşan Osmanlı Portföy CEO'su Mehmet Gerz, yatırımcılar için en önemli tavsiyesinin ne olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2025 | 14:41
Bir görüş: Yatırım danışmanına asıl bu soruyu sorun

Gerz, 5 Ağustos'ta CNBC canlı yayınında yaptığı açıklamada en önemli tavsiyesinin, yatırım danışmanına ne yapalım diye sormak yerine, yatırım danışmanının kendi portföyünde ne yaptığını sormak olduğunu söylüyor.

Gerz, "Borsada son 1, 1.5 yılda yatırımcı gerçekten kayba uğradı özellikle faize karşı bir kayba uğradı. Faize yatırsa bir risk almadan para piyasası fonunda yüzde 60 kazanacakken burada sıfır, yerinde saydı. Ama borsa bu açığı kapatır ve hızlı bir şekilde kapatabilir" diyor.

Gerz, enflasyon rakamını güzel bir dönüm noktası olarak tespit ettiğini söylüyor.

Gerz, "Bireysel emeklilik tarafında 10 milyona yakın yatırımcı var. Onlar da fon seçiminde çok zorlanıyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Belki bir sürü tavsiye alıyorlar. Bence en önemli tavsiye, profesyonelin kendisinin ne yaptığıdır. Yatırım danışmanınıza ne diyorsun değil, ne yaptın diye sorun. Kendi parasıyla ne yapıyor? Bence bu çok önemli bir bakış açısı" diyor.

Hisse senedinin en fazla geri kalan varlık sınıfı olduğunu belirten Gerz, "Bu açığı kapatacaktır ve bunu hızlı yapacaktır. Borsa yükselirken ben bunu yakalarım diye düşünenler orda treni kaçırabilirler" görüşünü de paylaşıyor.

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