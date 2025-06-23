Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulu bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün (23 Haziran) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 23.06.2025 tarihli toplantısında,

1. Şirketimizin, 1.227.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 280.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 841.500.000 TL tutarında artırılarak 1.122.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. İlgili sermaye artışının, VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan "Hisse Senetleri İhraç Primleri" hesabından 502.059.066,42 TL ve "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından 339.440.933,58 TL olarak karşılanmasına, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise ilgili sermaye artırım tutarının 158.564.482,00 TL'si "Pay ihraç primleri" hesabından, 682.935.518,00 TL'si "Geçmiş yıl karları" hesabından karşılanmasına

3. Şirket sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 841.500.000 TL sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında (A Grubu pay sahiplerine payları oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların), Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde tadil edilmesine,

5. Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, "Borsada İşlem Görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "Borsada İşlem Görmeyen" nitelikte, "Borsada İşlem Gören" nitelikte olan paylar karşılığında "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına,

6. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm belgelerin hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.