Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre pay başına brüt 0,1755760 TL, net 0,1492396 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Eylül, ödeme tarihi ise 5 Eylül 2025. Şirketten yapılan açıklama şöyle:



Şirketimiz Yönetim Kurulu 2024 malî yılı kârının dağıtımı konusunda;



1.) Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 64.191.035,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 73.224.227,94 TL olduğuna,

2.) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 64.191.035,00 TL tutarındaki net dönem kârından;

a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 73.224.227,94 TL tutarındaki dönem net kârından %5 yasal yedek akçe tavanına ulaşıldığından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,

b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından sermayenin %5'i tutarında 3.750.000,00 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,

c) Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi uyarınca, 9.418.207,00 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

d) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 13.168.207,00 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,00 TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 941.820,70 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

e) Kalan 50.081.007,30 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 13.168.207,00 TL ve net 11.192.975,95 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,1755761 TL, net 0,1492397 TL olup, sermayeye oranı brüt %17,55 net %14,92) olarak tespit edilmesine,

g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 03.09.2025 tarihinde başlanmasına,

3.) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar vermiştir.