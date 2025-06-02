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85 yıldan fazla süren bir araştırmaya göre sağlıklı ve uzun yaşamın 8 sırrı

Harvard Üniversitesi'nin uzun yıllar boyunca yaptığı (80 yıldan fazla) bir araştırma daha mutlu ve sağlıklı yaşlanmaya dair ipuçları sunuyor.

02 Haziran 2025 | 16:55
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 17:16
85 yıldan fazla süren bir araştırmaya göre sağlıklı ve uzun yaşamın 8 sırrı

Bilim insanları, 1938 yılında Büyük Buhran sırasında 268 Harvard ikinci sınıf öğrencisinin sağlık durumlarını izlemeye başladıklarında çalışmanın yıllar içinde çalışmanın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için ipuçları ortaya çıkaracağını umuyorlardı. Üniversiteye göre istediklerinden fazlasını elde ettiler. Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması kapsamında, hayatta kalan erkekleri 80 erkeği yıl boyunca takip eden araştırmacılar, onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarına dair çok geniş kapsamlı veriler topladı. Araştırmacılar zamanla çalışmayı, bu erkeklerin çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletti. Bu araştırma, dünyadaki en uzun süreli yetişkinlik çalışmaları arasında yer alıyor. İşte araştırmanın 1 numaralı sonucu ve uzun, mutlu yaşam için araştırmadan çıkarılan 8 ipucu: 

1 ARAŞTIRMADAN ALINACAK 8 DERS

ARAŞTIRMADAN ALINACAK 8 DERS

Araştırma; insanları hayatları boyunca mutlu tutan şeyin para ya da şöhret değil, yakın ilişkiler olduğunu ortaya koydu. Bu bağlar, kişileri hayatın zorluklarından korur, zihinsel ve fiziksel yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca sosyal sınıf, IQ ya da genetikten bile daha güçlü birer uzun ve mutlu yaşam göstergesidir. Bu sonuç hem Harvardlı erkeklerde hem de şehir merkezinden gelen katılımcılarda ortak şekilde doğrulandı. işte araştırmaya göre uzun ve mutlu yaşamın sırlarından 8'i:

2 1-Güçlü Sosyal İlişkiler ve Evlilik

1-Güçlü Sosyal İlişkiler ve Evlilik

Mutluluk ve uzun yaşamın en güçlü göstergesi, derin ve güven dolu ilişkiler. İyi bir evlilik, sıkı dostluklar ve anlamlı sosyal bağlar, hem ruhsal hem fiziksel sağlığı koruyor. Yalnızlık ise ölüm riskini artırıyor. Araştırmacılar, evlilik memnuniyetinin insanların ruh sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu da ortaya koydu. Çalışmanın bir bölümünde, 80’li yaşlarında mutlu evlilikleri olan kişilerin, fiziksel acıların arttığı günlerde bile ruh hallerinin bozulmadığını bildirdikleri görüldü. Buna karşılık, mutsuz evlilikleri olanlar hem daha fazla duygusal hem de fiziksel acı hissettiler.

Araştırmacılar, kapsamlı tıbbi kayıtlar ile yüzlerce yüz yüze görüşme ve anket verilerini incelediklerinde, erkeklerin başarılı ve tatmin edici yaşamları ile aile, arkadaşlar ve toplumla olan ilişkileri arasında güçlü bir bağ olduğunu keşfettiler. Birçok çalışma, insanların 50 yaşındaki ilişkilerinden duydukları memnuniyet düzeyinin, fiziksel sağlıklarını kolesterol seviyelerinden daha iyi öngördüğünü ortaya koydu.

"50 yaşında ilişkilerinden en memnun olan insanlar, 80 yaşında en sağlıklı olanlardı"

3 2- Sigara ve Alkole Dikkat!

2- Sigara ve Alkole Dikkat!

Çalışmaya göre, daha uzun yaşayan ve sağlıklı olan kişiler sigara ve alkolden aşırı derecede uzak duruyor.

4 3- Cömert Olun, Katkı Sağlayın

3- Cömert Olun, Katkı Sağlayın

Verici insanlar, daha sağlıklı ve tatmin dolu bir yaşam sürüyor.

5 4- Stresi Sağlıklı Şekilde Yönetin

4- Stresi Sağlıklı Şekilde Yönetin

Baş etme yöntemleriniz, stresin bedeninize verdiği zararı belirliyor.

6 5- Genetik Kader Değil

5- Genetik Kader Değil

Çalışma, uzun ömürlü atalara sahip olmanın ve genetik mirasın, orta yaşta ilişkilerden duyulan memnuniyet düzeyinden daha az önemli olduğunu gösterdi. Artık bu memnuniyet düzeyi, sağlıklı yaşlanmanın iyi bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Araştırma ayrıca, insanların kişiliklerinin 30 yaşına geldiğinde “alçı gibi sabitlendiği” ve artık değiştirilemeyeceği yönündeki görüşü de çürüttü.

“20’li ya da 25’li yaşlarında hayatları darmadağın olan bazı insanlar, sonradan harika seksenliklere dönüştü. Öte yandan, alkolizm ve majör depresyon, hayata yıldız gibi başlayan kişileri bile ömürlerinin sonunda enkaza çevirebiliyor"

7 6- Hayatınıza Amaç Katın

6- Hayatınıza Amaç Katın

Sadece yaşamak değil, neden yaşadığınız da önemli. Emeklilikte de anlamlı hedefleri olanlar daha uzun ve tatmin edici bir yaşam sürüyor.

8 7- Öğrenmeye Açık Kalın, Zihninizi Canlı Tutun

7- Öğrenmeye Açık Kalın, Zihninizi Canlı Tutun

Meraklı insanlar, yaşlanmayı daha sağlıklı yaşıyor. Kitap okumak, yeni şeyler öğrenmek ve aktif düşünsel yaşam, bilişsel gerilemeyi geciktiriyor.

9 8- Mizah ve Olumlu Bakış Açısı Geliştirin

8- Mizah ve Olumlu Bakış Açısı Geliştirin

Hayata gülümseyerek bakabilmek, bağışıklık sisteminizi bile etkiliyor. Mizah duygusu, zor zamanları daha kolay atlatmanıza ve sosyal bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı oluyor.
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ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
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