85 yıldan fazla süren bir araştırmaya göre sağlıklı ve uzun yaşamın 8 sırrı

Mutluluk ve uzun yaşamın en güçlü göstergesi, derin ve güven dolu ilişkiler. İyi bir evlilik, sıkı dostluklar ve anlamlı sosyal bağlar, hem ruhsal hem fiziksel sağlığı koruyor. Yalnızlık ise ölüm riskini artırıyor. Araştırmacılar, evlilik memnuniyetinin insanların ruh sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu da ortaya koydu. Çalışmanın bir bölümünde, 80’li yaşlarında mutlu evlilikleri olan kişilerin, fiziksel acıların arttığı günlerde bile ruh hallerinin bozulmadığını bildirdikleri görüldü. Buna karşılık, mutsuz evlilikleri olanlar hem daha fazla duygusal hem de fiziksel acı hissettiler.

Araştırmacılar, kapsamlı tıbbi kayıtlar ile yüzlerce yüz yüze görüşme ve anket verilerini incelediklerinde, erkeklerin başarılı ve tatmin edici yaşamları ile aile, arkadaşlar ve toplumla olan ilişkileri arasında güçlü bir bağ olduğunu keşfettiler. Birçok çalışma, insanların 50 yaşındaki ilişkilerinden duydukları memnuniyet düzeyinin, fiziksel sağlıklarını kolesterol seviyelerinden daha iyi öngördüğünü ortaya koydu.

"50 yaşında ilişkilerinden en memnun olan insanlar, 80 yaşında en sağlıklı olanlardı"