3 Turcorn çıkaran Türk oyun sektörü küresel piyasayı sallıyor: Mobil oyun gelirleri 2,76 milyar doları aştı

Türk mobil oyun geliştiricilerinin 2009'dan bu yana aldığı toplam yatırım 3,6 milyar dolara ulaştı. Dream Games'in 2025'teki 2,5 milyar dolarlık yatırım işlemi sektör rekoru olurken bu tutar diğer Türk mobil oyun geliştiricilerinin 2009'dan bu yana aldığı yatırımların toplamını geride bıraktı.

Şirketlerin yılda ortalama 24 yatırım turu açıkladığı sektörde, yatırımcı ilgisinin 2020 sonrasında belirgin biçimde hızlandığı görüldü. Dream Games hariç tutulduğunda dahi sektöre geçen yıl 234,03 milyon dolar yatırım yapılırken bu rakam 2020'deki seviyenin 32 katına karşılık geldi.