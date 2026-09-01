20 ila 30 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen tarihi mülkün, Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in İrlanda ziyaretleri sırasında özel konut olarak kullanılmasının beklendiği belirtiliyor.
Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, İrlanda'nın Waterford bölgesinde yer alan 19. yüzyıldan kalma tarihi Strancally Şatosu’nu satın aldı.
Piyasa dışı yürütülen gizli bir anlaşmayla gerçekleştirilen satışın finansal detayları resmi olarak açıklanmazken, 440 dönümlük devasa bir arazi üzerinde yükselen Gotik tarzındaki mülkün değerinin 20 ila 30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.
Blackwater Nehri kıyısında yer alan ve 1830 yılında mimarlar James ve George Richard Pain tarafından inşa edilen şato, geniş arazisi ve Gotik Revival mimarisiyle dikkat çekiyor.
2000'li yılların başında kapsamlı bir restorasyondan geçen tarihi yapının, Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan tarafından, Meta’nın uluslararası merkezine ev sahipliği yapan İrlanda’ya gerçekleştirecekleri ziyaretlerde özel konut olarak kullanılacağı belirtiliyor.
Mülk, İrlanda'nın Waterford bölgesinde, Blackwater Nehir kıyısında yer alan 178 hektarlık (yaklaşık 440 dönüm) geniş bir arazi üzerine kuruludur.
Şato, 1830 yılında eski Muhafazakar Parti milletvekili John Keily için ünlü mimarlar James ve George Richard Pain tarafından Gotik Revival tarzında inşa edildi.. Büyüklüğüyle dikkat çeken yapıda, yemek odasından mutfağa yürümek yaklaşık 4,5 dakika sürüyor.
Gizli yürütülen satışın tam tutarı açıklanmasa da mülkün piyasa değerinin 20 milyon ile 30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.
Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in bu tarihi yapıyı, Meta'nın uluslararası genel merkezinin bulunduğu Dublin ve çevresindeki İrlanda ziyaretleri sırasında özel konut/üslenme alanı olarak kullanacakları belirtildi. Mülk aynı zamanda Meta'nın Dublin'deki uluslararası merkezine yaklaşık 200 kilometre mesafede.