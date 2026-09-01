Piyasa dışı yürütülen gizli bir anlaşmayla gerçekleştirilen satışın finansal detayları resmi olarak açıklanmazken, 440 dönümlük devasa bir arazi üzerinde yükselen Gotik tarzındaki mülkün değerinin 20 ila 30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.