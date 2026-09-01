Fenerbahçe ile Cabir Holding, sponsorluk anlaşması imzaladı

Chobani Stadı'ndaki imza törenine, sarı-lacivertli yöneticiler Önder Fırat ve Cihan Kamer ile Cabir Holding CEO'su Muhammed Uğur ve Cabir Holding CFO'su Tahsin Tuna katıldı. İşbirliği kapsamında Cabir Holding logosu, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın yurt içi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak.

Burada açıklamada bulunan Önder Fırat, "Önemli bir işbirliğine imza atıyoruz ancak bizim için bu sadece sponsorluk anlaşması değil. Bu imzanın anlamı çok daha ötensinde Fenerbahçe'de attığımız her adımın tek bir amacı var daha o da güçlü bir Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin yarıştığımız her branşta tek hedefi şampiyonluktur. Sahada oyuncularımız bu hedef için ter dökerken bizlerin hedefi de Fenerbahçe'nin marka değerini ve rekabet gücünü artırmaktır. Başkanımız sayın Aziz Yıldırım liderliğinde bu anlayışla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yarınlarını düşündüklerini aktaran Fırat, "Kulübümüze kalıcı değer oluşturacak işbirliklerini önemsiyoruz. 120 yıldır gururla taşıdığımız çubuklu, nesilden nesile aktarılan en önemli sembollerimizden biridir. Büyük hedeflere duyduğumuz inancı temsil eder. Bu formanın olduğu yerde hedef küçülmez. Fenerbahçe'nin sadece bugününü değil, yarınını da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cihan Kamer ise "Seçimler biteli yaklaşık 3 ay oldu. Yönetim olarak canla başla kadromuzu tüm branşlarda oluşturma mücadelelerimize başladık. Çok şükür 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti. Kadro çalışmaları yapılırken her açıdan değerlendirme yapılıyor ama ekonomisi çok önemli artık. Futbol, basketbolda bu ekonomileri oluşturmak çok kolay değil. Eskisi gibi değil. Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan 2 oyuncu almaya gittik. Biri Andre Santos biri Baroni'ydi. 11 milyon avro ikisinin değeri. 4 sene ödemeli. 750-800 bin avro maaşlar. Şimdi bir futbolcu için 40-50 milyon avro bonservis bedelleri, 8-10 milyon avro maaşlar ve yüzde 40 vergiler söz konusu. Bu ekonomiyi yönetmek çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

Sponsorlukların önemine değinen Kamer, şunları kaydetti:

"Çok güçlü bir kadro kurduk. Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmeyi planlıyoruz ligde de şampiyonluk hedefimizi başarmak istiyoruz. Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz zaten kadroda yerlerini aldılar. 4 tane genç oyuncu da tamamlandı. 10+4 kuralı geleceği biline biline önlem alınmamış. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Futbol ekonomisine, Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladılar. Son değişiklikle elde kalan oyuncular lisanslanabilecek. Böylelikle kötü niyetli bir çok oyuncunun önüne geçilmiş oldu. 2-3 oyuncu son günü bekliyordu 'nasılsa lisanslarımız iptal edecekler kontratlarımızı ve cezalarını alacağız gidip istediğimiz takımlarda oynayacağız' diyenler vardı. Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yollarımızı bugün ayırmakla kadro planlamamızı tamamlamış olacağız. Oosterwolde'nin transferi gerçekleşmedi. Onu da kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün bir ameliyat geçirecek. Sadece yapabileceğimiz 23 yaş altı çalışmamız var. Transfer sezonu bu hafta bitiyor. Avrupa'da bu gece bitiyor. 1-2 gün içinde genç 23 yaş altı oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil. Samsun maçında gördünüz Oğuz (Aydın) ön plana çıktı. Tüm oyuncularımız ön plana çıkacak."

Gönderilen oyuncuların transfer taksitlerini ödediklerinden yakınan Kamer, şöyle devam etti:

"Talisca'yı uğurlayacağız. Birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak uğurlayacağız inşallah, sonuçlanacağını umuyoruz. Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışındayız. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda oralarda kullanabileceğimiz oyuncular var. Üç günde bir maçlar olacak, kolay bir takvim değil. Bizi fazla sıkıntıya sokacak sakatlıklar yaşamadık. Asensio'nun yokluğu sorundu. Çok önemli bir oyuncu bizim için. Çağlar'ın İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır."

Cihan Kamer, sözlerini taraftara verdiği şu mesajlarla tamamladı:

"Önümüzde derbi maçımız var arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Stadımızın hınca hınç dolacağını biliyoruz fakat Samsunpsor maçında yaşadığımız üzücü bir olayı hatırlatmak istiyorum. Sayın başkanımız son 5 dakika içinde çok üzüldü. Karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzüldü. Severiz sevmeyiz ama Samsun'da gayet güzel karşılandık, ağırlandık. 2-0 galipken böyle bir tezahürat bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Başkanımız bu konuda inanılmaz kararlı. Stadımıza küfür girmeyecek. Coşkuyla destekleyeceğiz takımımızı. Çağlar ile ayırılışımızın bir sebebi de Çağlar'ın sokulduğu psikolojik durum. Biz 90 dakika pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de Roma maçını da kazanacağız."

"Fenerbahçe'nin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

Muhammed Uğur, Fenerbahçe'nin yanında olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin ülkenin en köklü kulüplerinden olduğunu hatırlatan Uğur, "Fenerbahçe ile olan birlikteliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Fenerbahçe'nin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Cabir Holding olarak 50. yılı devirdik. Bunu bir sponsorluk anlaşması değil, 2 köklü yapının ortak değerlerde kurduğu yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Futbol A takımımızı Şampiyonlar Ligi başarısından dolayı yürekten kutluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Tahsin Tuna da anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.