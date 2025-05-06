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Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) bugün KAP'a kar payı 1. taksidinin ödenmesine ilişkin açıklama yaptı.

06 Mayıs 2025 | 10:46
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu

Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.
Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "27.03.2025 tarihinde 3 taksit halinde ödenmesine ve kar payının dağıtım tarihleri konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine yönelik karar dayanarak Yönetim Kurulu kar payının ilk taksitinin 07.05.2025 tarihinde ödenmesine karar vermiştir" denildi.

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Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
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Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
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5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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