Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu

Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "27.03.2025 tarihinde 3 taksit halinde ödenmesine ve kar payının dağıtım tarihleri konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine yönelik karar dayanarak Yönetim Kurulu kar payının ilk taksitinin 07.05.2025 tarihinde ödenmesine karar vermiştir" denildi.