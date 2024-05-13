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  • Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi

Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) bugün KAP'a 'bedelsiz sermaye artırımı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada yönetim kurulunun %599,40300 oranında bedelsiz sermaye artırımı için gerekli başvuruların yapılması kararı aldığı belirtildi.

13 Mayıs 2024 | 14:45
Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'den bugün (13 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 1.928.297.064,83TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 2.250.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına,
2- Artırılan 1.928.297.064,83 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,
3- Sermaye artırımında kullanılacak olan 1.928.297.064,83 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (% 599,40300) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
4-Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

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