Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'den bugün (13 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 1.928.297.064,83TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 2.250.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına,

2- Artırılan 1.928.297.064,83 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,

3- Sermaye artırımında kullanılacak olan 1.928.297.064,83 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (% 599,40300) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

4-Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.