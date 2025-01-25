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BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

25 Ocak 2025 | 14:30
Son Güncellenme: 25 Ocak 2025 | 15:05
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,08 artarak 12.119,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kazancıyla 9.920,56 puan, sanayi endeksi 0,58 yükselişle 13.025,70 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,65 kazançla 15.151,72 puan oldu. İşte BIST 100, altın, fonlar ve dövizde haftanın görünümü: 

1 Bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta en çok prim yapan 3 hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu. Batısöke Çimento Sanayi’yi yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

2 En çok değer kaybeden 3 hisse

En çok değer kaybeden 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,56 ile Şekerbank, yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16 ile Bera Holding olarak sıralandı.

3 En değerli 3 şirket

En değerli 3 şirket Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 555 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 453 milyar 925 milyon lirayla Koç Holding ve 426 milyar 420 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 Altın yükseldi

Altın yükseldi 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,84 değer kazanarak 21 bin 596 liraya yükseldi.

5 Dolar, euro

Dolar, euro Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 35,6890 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,36 artışla 37,4110 lira oldu. Geçen hafta 43,2650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,42 değer kazanarak 44,3100 liraya çıktı. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,40 artışla 39,8440 liradan alıcı buldu.

6 Fonlar

Fonlar Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,78, BES fonları yüzde 1,83 değer kazandı. Yatırım fonlarının tümü kazandırırken en fazla yükselen yüzde 2,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. BES fonlarının da hepsi kazandırırken en fazla yükseliş yüzde 2,84 ile "Endeks" ve "Devlet Katkısı"nda görüldü. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
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