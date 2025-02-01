Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,99 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,56 ve en yüksek 10.180,41 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,89 azalarak 11.768,79 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 10.025,43 puan, sanayi endeksi yüzde 2,91 değer kaybıyla 12.646,17 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.230,78 puan oldu. İşte haftanın 'en'leri:

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,45 ile Europower Enerji oldu. Europower Enerji’yi, yüzde 11,18 ile Halkbank ve yüzde 10,90 ile Smart Güneş Enerjisi izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 12,31 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 8,13 ile Astor Enerji olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ ÜÇ ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 534 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 460 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 595 milyon lirayla Koç Holding oldu.

4 ALTIN 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,57 artışla 3 bin 236 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,55 değer kazanarak 21 bin 931 liraya yükseldi.

5 DOLAR, EURO Doların satış fiyatı yüzde 0,47 artışla 35,8580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,51 azalışla 37,2210 lira oldu. Geçen hafta 44,3100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,45 değer kazanarak 44,5100 liraya çıktı. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,11 azalışla 39,4000 liradan alıcı buldu.