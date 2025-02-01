ARA
DOLAR
35,84
0,18%
DOLAR
EURO
37,15
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3226,26
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10004,38
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

01 Şubat 2025 | 15:56
Son Güncellenme: 01 Şubat 2025 | 15:56
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,99 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,56 ve en yüksek 10.180,41 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,89 azalarak 11.768,79 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 10.025,43 puan, sanayi endeksi yüzde 2,91 değer kaybıyla 12.646,17 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.230,78 puan oldu. İşte haftanın 'en'leri: 

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,45 ile Europower Enerji oldu. Europower Enerji’yi, yüzde 11,18 ile Halkbank ve yüzde 10,90 ile Smart Güneş Enerjisi izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 12,31 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 8,13 ile Astor Enerji olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ ÜÇ ŞİRKET

EN DEĞERLİ ÜÇ ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 534 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 460 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 595 milyon lirayla Koç Holding oldu.

4 ALTIN

ALTIN 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,57 artışla 3 bin 236 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,55 değer kazanarak 21 bin 931 liraya yükseldi.

5 DOLAR, EURO

DOLAR, EURO Doların satış fiyatı yüzde 0,47 artışla 35,8580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,51 azalışla 37,2210 lira oldu. Geçen hafta 44,3100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,45 değer kazanarak 44,5100 liraya çıktı. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,11 azalışla 39,4000 liradan alıcı buldu.

6 FONLAR

FONLAR Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,07 ile "Borçlanma Araçları Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,32 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda görülürken en fazla gerileyen fon yüzde 0,55 ile "Endeks" oldu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3226,26 0,34%
  • ALTIN ONS 2800,34 0,17%
  • BIST 100 10004,38 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,077 0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45373 0,35033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,575 0,4051%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8372 0,1811%
  • EURO/DOLAR 1,0359 -0,4651%
  • EURO/TURK LIRASI 37,153 -0,466%
  • STERLIN/DOLAR 1,23997 -0,29751%
Borsa Haberleri
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL