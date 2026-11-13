İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak? Yüzde 1,20 faizli kredi için başvuru şartları neler?

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen İlk Evim konut kredisi kampanyasına ilişkin açıklamaları yakından izliyor. İlk kez konut alacaklara yönelik kredi desteğinde başvuru takvimi, yaş sınırı, vade süresi merak konusu olmaya devam ediyor.
Peki, İlk Evim konut kredisi başvuru süreci başladı mı? Yüzde 1,20 faizli konut kredisinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler, kaç ay vadeyle kullanılabilecek? İşte İlk Evim konut kredisine ilişkin son gelişmeler...
1 İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
İlk Evim konut kredisi kapsamında ilk kez ev alacaklar için başvuru süreci 13 Kasım 2026 itibarıyla henüz başlamadı.
Faiz oranının yüzde 1,20 olması beklenen finansman desteğine yönelik başvuru şartları ve diğer ayrıntılar konusunda yetkili kurumların resmi açıklama yapması bekleniyor.
2 İlk Evim konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu?
İlk Evim konut kredisi için başvuru koşulları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kampanyanın ilk defa konut sahibi olacak kişileri kapsaması beklendiğinden, başvuruda bulunacakların üzerlerine kayıtlı bir konut olup olmadığının değerlendirilmesi gündemde.
Krediden yararlanma sürecinde başvuru sahiplerinin gelir durumu ve bankaların kredi kullandırma kriterlerinin belirleyici olabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra satın alınması düşünülen konutun da kampanya için belirlenecek şartlara uygun olması bekleniyor.
3 İlk Evim konut kredisi kimlere verilecek?
İlk Evim konut kredisi kapsamında, bugüne kadar ev sahibi olamamış vatandaşların konut edinmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kredi desteğinden yararlanacak kişilerin belirlenmesinde gelir seviyesi ve üzerlerine kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığı gibi kriterlerin dikkate alınabileceği ifade ediliyor.
Ancak kampanyanın hangi kesimleri kapsayacağı ve başvuru koşulları, resmi düzenlemenin veya başvuru rehberinin yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.
4 İlk Evim konut kredisi faiz oranı ve vade süresi ne kadar olacak?
Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlayan İlk Evim konut kredisi kampanyasında, faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde uygulanması öngörülüyor.
Kredi kapsamında vadenin 180 aya kadar uzatılması da gündemdeki seçenekler arasında bulunuyor. Uzun vadeli ödeme imkanıyla aylık taksit tutarlarının azaltılması hedeflenirken, geri ödeme süresine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.