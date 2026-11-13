İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak? Yüzde 1,20 faizli kredi için başvuru şartları neler?

İlk Evim konut kredisi için başvuru koşulları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kampanyanın ilk defa konut sahibi olacak kişileri kapsaması beklendiğinden, başvuruda bulunacakların üzerlerine kayıtlı bir konut olup olmadığının değerlendirilmesi gündemde.

Krediden yararlanma sürecinde başvuru sahiplerinin gelir durumu ve bankaların kredi kullandırma kriterlerinin belirleyici olabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra satın alınması düşünülen konutun da kampanya için belirlenecek şartlara uygun olması bekleniyor.