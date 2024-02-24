ARA
Bist 100
9374,2
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
31,0444
0,1815%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6356
-0,0139%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0821
-0,0102%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,01
0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (19-23 Şubat 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (19-23 Şubat 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,34 kazançla tamamladı. Mia Teknoloji en çok prim yapan hisse oldu. En çok değer kaybı Sasa Polyester'e yaşandı.

24 Şubat 2024 | 11:09
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (19-23 Şubat 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kazançla 9.374,20 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.173,27, en yüksek 9.416,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,57 kazançla 8.785,62 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 12,80 artışla 15.904,73 puan, Mali Endeksi yüzde 1,63 yükselişle 9.971,88 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,26 azalışla 14.473,01 puan oldu.

Mia Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,09 ile Mia Teknoloji oldu. Mia Teknolojiyi, yüzde 22,27 ile Kocaer Çelik, yüzde 16,35 ile Alarko Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,81 ile Sasa Polyester, yüzde 8,54 ile Hektaş ve 7,49 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 395 milyar 370 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 355 milyar 471 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.02.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.02.2024)
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,01 0,73%
  • ALTIN ONS 2035,87 0,55%
  • BIST 100 9374,2 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,499 -0,004%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35028 0,13831%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,625 0,456%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0444 0,1815%
  • EURO/DOLAR 1,0821 -0,0102%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6356 -0,0139%
  • STERLIN/DOLAR 1,26696 0,06634%
Günün En Çok Okunanları
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
Kamuda çok sayıda atama ve görevden alma kararları
Kamuda çok sayıda atama ve görevden alma kararları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kredi kartı düzenlemesi için "kademeli geçiş" önerisi
GERİ
İLERİ
Artemis Halı halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
Kamuda çok sayıda atama ve görevden alma kararları
IMF'den "para politikalarını erken gevşetme" uyarısı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı... Zirveler yenilendi
Kamuda çok sayıda atama ve görevden alma kararları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL