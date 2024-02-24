BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.02.2024)

Endeks Yükselişe Devam Ediyor

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 23,09043 ile Mia Teknoloji ve yüzde 22,27273 ile Kocaer Çelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -9,81098 ve yüzde -8,54317 ile Sasa Polyester ve Hektaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 55,53098 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 47,15616 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,33876 yükselişle 9374,2 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 302,8 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 143,08715 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 76,12353 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106,00689 seviyesinde. Aşağı yönlü hareketlerde 9306,57 ve 9238,95 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9429,26 ve 9484,33 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,21469 baz puan azalarak yüzde 36,06554 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,70280 seviyesinde bulunuyor.



Alfa Solar Enerji



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

115 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 108,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 110,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 116,55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 108,00-97,00

Satım aralığı: 111,00-124,00

Yabancı Payı (%) : 7,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,80 puan azaldı.

Bim Mağazalar



İzlenmeli

387,75 - 405 aralığında hareket eden hisse 395 seviyesinin altında kapanışlarda 382,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 395 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 405,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 382,50-347,50

Satım aralığı: 405,00-435,00

Yabancı Payı (%) : 50,00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 754,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 660,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 695 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 660,00-610,00

Satım aralığı: 740,00-750,00

Yabancı Payı (%) : 8,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 285,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 274 seviyesinin altındaki kapanışlarda 259,52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 274 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 288,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 272,50-255,00

Satım aralığı: 275,00-292,50

Yabancı Payı (%) : 25,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.

Enerjisa Enerji



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 59,7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 57,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 66,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57,50-51,00

Satım aralığı: 66,00-70,50

Yabancı Payı (%) : 24,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,77 puan azaldı.



Garanti Bankası



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 69,6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 66,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 65,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 66,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 67,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65,00-62,50

Satım aralığı: 67,50-68,50

Yabancı Payı (%) : 10,28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,16 puan arttı.



T. Halk Bankası



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 14,11 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 15,51 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17,12 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13,90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13,90-13,00

Satım aralığı: 16,30-16,50

Yabancı Payı (%) : 0,60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



İş Bankası (C)



Desteğinin üzerinde tutunmalı

26,75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 30,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 28,74 seviyesinin altına kayması halinde ise 26,75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26,75-25,25

Satım aralığı: 30,00-30,25

Yabancı Payı (%) : 39,53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,03 puan arttı.



Kaleseramik



İzlenmeli

69 - 75,45 aralığında hareket eden hisse 75 seviyesinin altında kapanışlarda 70,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 76,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70,50-68,00

Satım aralığı: 73,00-80,00

Yabancı Payı (%) : 7,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



Migros Ticaret



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 448 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 475 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 497,50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 440,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 440,00-390,00

Satım aralığı: 497,50-535,00

Yabancı Payı (%) : 41,11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,31 puan arttı.



Oyak Çimento



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 66,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 80,85 seviyesindeki dirence yönelebilir. 73,55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 66,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 66,00-60,50

Satım aralığı: 77,00-79,50

Yabancı Payı (%) : 2,32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,32 puan arttı.



Pegasus



İzlenmeli

817,5 - 859 aralığında hareket eden hisse 852 seviyesinin altında kapanışlarda 795,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 852 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 890,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 795,00-735,00

Satım aralığı: 890,00-925,00

Yabancı Payı (%) : 24,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.



Şişe Cam



Dirençte zorlandı

52,05-54,6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 52,35 seviyesinin altında kapanışlarda 51,00 seviyesine gerileyebilir. 53,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 53,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51,00-48,75

Satım aralığı: 53,50-55,00

Yabancı Payı (%) : 19,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



TAV Havalimanları



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

178,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 154,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 166 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 180,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 154,00-131,00

Satım aralığı: 180,00-194,00

Yabancı Payı (%) : 43,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,74 puan arttı.



Türk Hava Yolları



İzlenmeli

277,5 - 288 aralığında hareket eden hisse 286,5 seviyesinin altında kapanışlarda 277,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 286,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 296,63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 277,50-257,50

Satım aralığı: 282,50-312,50

Yabancı Payı (%) : 32,25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.



Tofaş Oto. Fab.



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 255,75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 275,5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 294,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 255,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 255,00-236,00

Satım aralığı: 280,00-297,50

Yabancı Payı (%) : 36,28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Dirençte zorlandı

103,1-109,5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 105,5 seviyesinin altında kapanışlarda 102,00 seviyesine gerileyebilir. 108,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 108,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 102,00-89,00

Satım aralığı: 108,00-121,00

Yabancı Payı (%) : 12,19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.