ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.39 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.18 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.68 azalışla 10,798 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 326 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 80.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 49.70 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.94 seviyesinde olduğu görülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 10,740 ve 10,682 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,868 ve 10,938 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan artarak yüzde 38.51 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38.95 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
66,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 61,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 63,2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 61,00-57,50
Satım aralığı: 66,00-64,00
Yabancı Payı (%): 53,78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
61,55-65,9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 63,3 seviyesinin altında kapanışlarda 60,00 seviyesine gerileyebilir. 66,15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 66,15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 63,00-61,00
Satım aralığı: 63,00-65,50
Yabancı Payı (%): 31,96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.
ASTOR ENERJİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 100,61 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 92,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 92,00-91,50
Satım aralığı: 96,00-95,50
Yabancı Payı (%): 16,81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,02 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
631 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 590,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 612 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 635,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 590,00-540,00
Satım aralığı: 635,00-660,00
Yabancı Payı (%): 48,94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,36 puan arttı.
CW ENERJİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
254 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 220,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 240,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 262,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 220,00-202,00
Satım aralığı: 262,50-220,00
Yabancı Payı (%): 10,79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,06 puan azaldı.
EGE ENDÜSTRİ
DÜŞÜŞTE
13.597,5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.347,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.347,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 12.845,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 11.445,00-10.200,00
Satım aralığı: 12.845,00-12.350,00
Yabancı Payı (%): 10,36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 45,4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 50,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43,75-41,75
Satım aralığı: 50,50-49,50
Yabancı Payı (%): 27,38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,33 puan arttı.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olan hissenin 63,15 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 54,00 seviyesinde bulunurken direnç 69,83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 54,00-49,00
Satım aralığı: 66,50-57,00
Yabancı Payı (%): 8,68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,91 puan azaldı.
MİGROS TİCARET
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 545 seviyesinin altındaki kapanışlarda 509,52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 555,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 535,00-520,00
Satım aralığı: 555,00-575,00
Yabancı Payı (%): 37,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.
ODAŞ ELEKTRİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
8,73 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7,71 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8,25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 8,10-8,00
Satım aralığı: 8,50-8,60
Yabancı Payı (%): 11,08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.
PEGASUS
HAKARET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 236,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 234 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 234 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 239,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 225,00-224,00
Satım aralığı: 239,00-247,00
Yabancı Payı (%): 20,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 99,95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 104,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 95,00-90,50
Satım aralığı: 104,00-104,00
Yabancı Payı (%): 46,81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
47,62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 51,50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 50,65 seviyesinin altına kayması halinde ise 47,62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 50,00-49,25
Satım aralığı: 51,50-51,00
Yabancı Payı (%): 11,02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
110,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 105,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 107,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 113,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 105,00-101,00
Satım aralığı: 108,00-114,00
Yabancı Payı (%): 60,87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,11 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
303,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 287,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 297,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 305,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 287,50-282,50
Satım aralığı: 305,00-307,50
Yabancı Payı (%): 24,08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
160,1 - 165,2 aralığında hareket eden hisse 164,3 seviyesinin altında kapanışlarda 160,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 164,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 166,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 160,00-159,00
Satım aralığı: 166,00-170,00
Yabancı Payı (%): 28,84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,71 puan azaldı.
VESTEL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
76,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 72,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 75,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 69,00-67,00
Satım aralığı: 75,50-81,50
Yabancı Payı (%): 6,77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.