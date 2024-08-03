ARA
DOLAR
33,21
0,29%
DOLAR
EURO
36,23
1,19%
EURO
GRAM ALTIN
2607,72
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.30 ile Kontrolmatik Teknoloji ve yüzde 13.38 ile Limak Doğu Anadolu olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -12.15 ve yüzde -11.05 ile Türkiye Sigorta ve Agrotech Teknoloji hisseleri oldu.

03 Ağustos 2024 | 09:22
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.39 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.18 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.68 azalışla 10,798 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 326 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 80.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 49.70 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.94 seviyesinde olduğu görülüyor. 

Aşağı yönlü hareketlerde 10,740 ve 10,682 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,868 ve 10,938 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan artarak yüzde 38.51 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38.95 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

GÜÇ KAYBEDİYOR
66,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 61,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 63,2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 61,00-57,50
Satım aralığı: 66,00-64,00
Yabancı Payı (%): 53,78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.

 

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI
61,55-65,9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 63,3 seviyesinin altında kapanışlarda 60,00 seviyesine gerileyebilir. 66,15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 66,15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 63,00-61,00
Satım aralığı: 63,00-65,50
Yabancı Payı (%): 31,96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.


ASTOR ENERJİ

SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 100,61 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 92,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 92,00-91,50
Satım aralığı: 96,00-95,50
Yabancı Payı (%): 16,81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,02 puan azaldı.


BİM MAĞAZALAR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
631 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 590,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 612 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 635,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 590,00-540,00
Satım aralığı: 635,00-660,00
Yabancı Payı (%): 48,94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,36 puan arttı.


CW ENERJİ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
254 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 220,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 240,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 262,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 220,00-202,00
Satım aralığı: 262,50-220,00
Yabancı Payı (%): 10,79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,06 puan azaldı.


EGE ENDÜSTRİ

DÜŞÜŞTE
13.597,5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.347,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.347,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 12.845,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 11.445,00-10.200,00
Satım aralığı: 12.845,00-12.350,00
Yabancı Payı (%): 10,36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.


ENKA İNŞAAT

DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 45,4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 50,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43,75-41,75
Satım aralığı: 50,50-49,50
Yabancı Payı (%): 27,38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,33 puan arttı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olan hissenin 63,15 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 54,00 seviyesinde bulunurken direnç 69,83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 54,00-49,00
Satım aralığı: 66,50-57,00
Yabancı Payı (%): 8,68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,91 puan azaldı.


MİGROS TİCARET

DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 545 seviyesinin altındaki kapanışlarda 509,52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 555,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 535,00-520,00
Satım aralığı: 555,00-575,00
Yabancı Payı (%): 37,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.


ODAŞ ELEKTRİK

GÜÇ KAYBEDİYOR
8,73 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7,71 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8,25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 8,10-8,00
Satım aralığı: 8,50-8,60
Yabancı Payı (%): 11,08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.


PEGASUS

HAKARET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 236,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 234 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 234 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 239,00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 225,00-224,00
Satım aralığı: 239,00-247,00
Yabancı Payı (%): 20,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.


SABANCI HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 99,95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 104,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 95,00-90,50
Satım aralığı: 104,00-104,00
Yabancı Payı (%): 46,81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.


SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
47,62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 51,50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 50,65 seviyesinin altına kayması halinde ise 47,62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 50,00-49,25
Satım aralığı: 51,50-51,00
Yabancı Payı (%): 11,02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.


TURKCELL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
110,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 105,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 107,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 113,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 105,00-101,00
Satım aralığı: 108,00-114,00
Yabancı Payı (%): 60,87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,11 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
303,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 287,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 297,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 305,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 287,50-282,50
Satım aralığı: 305,00-307,50
Yabancı Payı (%): 24,08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.


TÜPRAŞ

İZLENMELİ
160,1 - 165,2 aralığında hareket eden hisse 164,3 seviyesinin altında kapanışlarda 160,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 164,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 166,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 160,00-159,00
Satım aralığı: 166,00-170,00
Yabancı Payı (%): 28,84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,71 puan azaldı.


VESTEL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
76,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 72,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 75,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 69,00-67,00
Satım aralığı: 75,50-81,50
Yabancı Payı (%): 6,77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.

Etiketler
borsa
0
  • ALTIN GRAM - TL 2607,72 0,14%
  • ALTIN ONS 2442,77 -0,14%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,551 -1,885%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3873 -0,01514%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,2052 0,293%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1026%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2297 1,1947%
  • STERLIN/DOLAR 1,28041 0,50708%
Borsa Haberleri
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL