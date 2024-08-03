ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.39 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.18 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.68 azalışla 10,798 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 326 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 80.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 49.70 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.94 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 10,740 ve 10,682 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,868 ve 10,938 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan artarak yüzde 38.51 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38.95 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK



GÜÇ KAYBEDİYOR

66,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 61,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 63,2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61,00-57,50

Satım aralığı: 66,00-64,00

Yabancı Payı (%): 53,78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.

ASELSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

61,55-65,9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 63,3 seviyesinin altında kapanışlarda 60,00 seviyesine gerileyebilir. 66,15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 66,15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 63,00-61,00

Satım aralığı: 63,00-65,50

Yabancı Payı (%): 31,96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 100,61 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 92,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 92,00-91,50

Satım aralığı: 96,00-95,50

Yabancı Payı (%): 16,81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,02 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

631 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 590,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 612 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 635,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 590,00-540,00

Satım aralığı: 635,00-660,00

Yabancı Payı (%): 48,94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,36 puan arttı.



CW ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

254 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 220,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 240,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 262,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 220,00-202,00

Satım aralığı: 262,50-220,00

Yabancı Payı (%): 10,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,06 puan azaldı.



EGE ENDÜSTRİ



DÜŞÜŞTE

13.597,5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.347,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.347,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 12.845,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.445,00-10.200,00

Satım aralığı: 12.845,00-12.350,00

Yabancı Payı (%): 10,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 45,4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 50,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 43,75-41,75

Satım aralığı: 50,50-49,50

Yabancı Payı (%): 27,38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,33 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 63,15 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 54,00 seviyesinde bulunurken direnç 69,83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 54,00-49,00

Satım aralığı: 66,50-57,00

Yabancı Payı (%): 8,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,91 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 545 seviyesinin altındaki kapanışlarda 509,52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 555,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 535,00-520,00

Satım aralığı: 555,00-575,00

Yabancı Payı (%): 37,37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

8,73 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7,71 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8,25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8,10-8,00

Satım aralığı: 8,50-8,60

Yabancı Payı (%): 11,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



PEGASUS



HAKARET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 236,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 234 seviyesinin altındaki kapanışlarda 225,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 234 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 239,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 225,00-224,00

Satım aralığı: 239,00-247,00

Yabancı Payı (%): 20,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 99,95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 104,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 95,00-90,50

Satım aralığı: 104,00-104,00

Yabancı Payı (%): 46,81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

47,62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 51,50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 50,65 seviyesinin altına kayması halinde ise 47,62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50,00-49,25

Satım aralığı: 51,50-51,00

Yabancı Payı (%): 11,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



TURKCELL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

110,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 105,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 107,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 113,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 105,00-101,00

Satım aralığı: 108,00-114,00

Yabancı Payı (%): 60,87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,11 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

303,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 287,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 297,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 305,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 287,50-282,50

Satım aralığı: 305,00-307,50

Yabancı Payı (%): 24,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



TÜPRAŞ



İZLENMELİ

160,1 - 165,2 aralığında hareket eden hisse 164,3 seviyesinin altında kapanışlarda 160,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 164,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 166,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 160,00-159,00

Satım aralığı: 166,00-170,00

Yabancı Payı (%): 28,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,71 puan azaldı.



VESTEL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

76,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 72,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 75,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69,00-67,00

Satım aralığı: 75,50-81,50

Yabancı Payı (%): 6,77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.