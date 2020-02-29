BIST 100 hisselerinin teknik analizi (1.3.2020) - Ekonomist

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (1.3.2020)
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ENDEKS GÜÇ KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 6.14 ile Alkim Kimya ve yüzde 3.54 ile Aksa olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 21.28 ve yüzde 19.08 ile Pegasus ve Türk Hava Yolları oldu.
Endekste geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 13.09 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 7.14 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.27 azalışla 105,994 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,209 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.13 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 23.11 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 88.29 seviyesinde. CCI göstergesinin -285.18 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde 109,392 ve 112,790 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 100,964 ve 95,934 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.53 baz puan azalarak yüzde 59.34 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.11 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hisse 6.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.05 seviyesine doğru gerileyebilir. 6.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.95 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.05-5.63
Satım aralığı: 7.95-8.20
Yabancı Payı (%) : 67.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 18.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.60-17.10
Satım aralığı: 20.20-20.80
Yabancı Payı (%) : 71.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.
ASELSAN
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 30.66 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 25.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 28.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-24.00
Satım aralığı: 28.75-30.75
Yabancı Payı (%) : 26.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.33 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
48.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 45.71 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 48.00-47.75
Satım aralığı: 48.00-48.50
Yabancı Payı (%) : 65.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
1.97 seviyesinden başlayan düşüş devam ediyor. 1.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.46-1.11
Satım aralığı: 1.95-2.21
Yabancı Payı (%) : 43.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
70.7-80.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 78 seviyesinin altında kapanışlarda 77.00 seviyesine gerileyebilir. 79.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 82.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 77.00-74.00
Satım aralığı: 79.00-80.50
Yabancı Payı (%) : 73.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 17.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.90 seviyesine doğru gerileyebilir. 17.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.40 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.90-13.30
Satım aralığı: 19.40-20.00
Yabancı Payı (%) : 77.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DÜŞÜŞTE
88.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 73 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 86.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 55.50-40.00
Satım aralığı: 86.50-101.00
Yabancı Payı (%) : 67.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DÜŞÜŞTE
13.15 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 11.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 11.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.70-8.65
Satım aralığı: 12.20-12.60
Yabancı Payı (%) : 56.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.41 puan arttı.
PEGASUS
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hisse 54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 68.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 42.25-36.00
Satım aralığı: 68.00-74.00
Yabancı Payı (%) : 39.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
PETKİM
DÜŞÜŞTE
3.97 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.02 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.36-2.86
Satım aralığı: 4.02-4.36
Yabancı Payı (%) : 15.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 8.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.60 seviyesine doğru gerileyebilir. 8.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.60-6.93
Satım aralığı: 9.75-9.85
Yabancı Payı (%) : 63.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
SODA SANAYİİ
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 5.79 seviyesinin altındaki kapanışlar, 5.30 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 5.79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.28 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.30-4.86
Satım aralığı: 6.28-6.30
Yabancı Payı (%) : 30.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DÜŞÜŞTE
6.75 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 6.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.33-4.28
Satım aralığı: 6.95-7.70
Yabancı Payı (%) : 43.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.55 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 27.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.00-25.50
Satım aralığı: 26.75-27.00
Yabancı Payı (%) : 69.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.83 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DÜŞÜŞTE
111.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 101.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 101.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 110.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 91.50-88.00
Satım aralığı: 110.00-117.00
Yabancı Payı (%) : 62.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 11.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.65 seviyesine doğru gerileyebilir. 11.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.10 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.65-8.00
Satım aralığı: 14.10-14.20
Yabancı Payı (%) : 31.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.68 puan azaldı.
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