BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.09.2023)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.22 ile Tofaş Oto. Fab. ve yüzde 10.42 ile Ülker Bisküvi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.01 ve yüzde -12.38 ile Tukaş ve Kimteks Poliüretan hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 36.05 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 34.00 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin düşüşünde Metal Ana Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.63 azalışla 8,119 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 302 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 143.46 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60.92 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.23 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 7,904 ve 7,690 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8,226 ve 8,333 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.4 baz puan artarak yüzde 32.48 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 29.64 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK



DÜŞÜŞTE

33.36 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 28.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 28.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 31.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 24.50-21.70

Satım aralığı: 31.75-32.25

Yabancı Payı (%) : 49.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

118.7-130.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 127.5 seviyesinin altında kapanışlarda 124.00 seviyesine gerileyebilir. 131.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 131.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 124.00-109.00

Satım aralığı: 131.00-147.00

Yabancı Payı (%) : 10.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

ARÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 164 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 161.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 158.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 161.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 165.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 158.00-153.00

Satım aralığı: 165.00-167.00

Yabancı Payı (%) : 17.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

ASELSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

43.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 39.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.00-37.25

Satım aralığı: 44.50-45.50

Yabancı Payı (%) : 24.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

ASTOR ENERJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 149.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 135.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 139.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 135.00-115.00

Satım aralığı: 144.00-163.00

Yabancı Payı (%) : 5.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

ÇİMSA



İZLENMELİ

236.1 - 274.4 aralığında hareket eden hisse 253 seviyesinin altında kapanışlarda 213.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 253 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 295.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 213.00-188.00

Satım aralığı: 295.00-302.50

Yabancı Payı (%) : 8.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 292.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 271.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 265.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 271.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 277.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 265.00-249.00

Satım aralığı: 277.50-302.50

Yabancı Payı (%) : 32.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.00 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO



DÜŞÜŞTE

9.69 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 9.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.55-6.60

Satım aralığı: 9.30-9.80

Yabancı Payı (%) : 16.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

HEKTAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 25.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.50-22.50

Satım aralığı: 26.75-28.75

Yabancı Payı (%) : 18.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 148.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 138.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 141 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 138.00-130.00

Satım aralığı: 142.00-152.00

Yabancı Payı (%) : 58.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 29.68 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 33.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 28.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.50-27.75

Satım aralığı: 33.50-35.00

Yabancı Payı (%) : 23.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 27.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 25.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 26.54 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.75-24.50

Satım aralığı: 27.00-28.00

Yabancı Payı (%) : 14.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 11.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.20 seviyesine doğru gerileyebilir. 11.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.30 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.20-9.40

Satım aralığı: 12.30-12.40

Yabancı Payı (%) : 12.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DİRENÇTE ZORLANDI

69.7-80.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73.1 seviyesinin altında kapanışlarda 71.50 seviyesine gerileyebilir. 75.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 75.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 71.50-68.00

Satım aralığı: 75.00-80.50

Yabancı Payı (%) : 7.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

T.S.K.B.



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.98 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.68-6.38

Satım aralığı: 7.60-8.25

Yabancı Payı (%) : 20.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.27.64 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.90-23.00

Satım aralığı: 26.00-27.75

Yabancı Payı (%) : 21.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI



DÜŞÜŞTE

15.88 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 15.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.60-12.50

Satım aralığı: 14.60-15.50

Yabancı Payı (%) : 2.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.









